पश्चिमी उतर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में गुरुवार सुबह उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब योग साधना केंद्र बघरा के संस्थापक स्वामी यशवीर महाराज की एक सोशल मीडिया पोस्ट रोहिंग्या परिवारों के अवैध रूप से रहने का दावा किया. जिसके बाद पुलिस प्रशासन तुरंत एक्शन में आया और पूरे प्रकरण की जांच की मामला कुछ और ही निकला.

दरअसल गुरुवार को योग साधना केंद्र बघरा के संस्थापक स्वामी यशवीर महाराज ने सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश जारी कर दावा किया कि तितावी थाना क्षेत्र के गांव खेड़ी दूधाधारी में कथित तौर पर बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान अवैध रूप से रह रहे हैं. उन्होंने कहा कि यहां करीब 50 से 60 परिवार सरकारी जमीन पर कब्जा कर पहचान छुपाकर रह रहे हैं.

पोस्ट वायरल होने पर एक्शन में आए प्रशासन

पोस्ट सामने आते ही पुलिस और जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया. प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस टीम ने गांव पहुंचकर मौके पर जांच शुरू की. सूचना मिलते ही मीडिया भी गांव पहुंची और पूरे प्रकरण की पड़ताल की गई. जांच के दौरान जो तथ्य सामने आए, उन्होंने पूरे मामले को एक अलग ही दिशा दे दी.

गांव के पूर्व प्रधान और क्षेत्रीय बीएलओ के अनुसार, जिन लोगों को बांग्लादेशी रोहिंग्या बताया जा रहा था, वे वास्तव में प्रजापति समाज के हिंदू परिवार हैं. ये परिवार करीब 10 से 12 साल पहले शामली जनपद से रोजगार की तलाश में यहां आए थे और फिलहाल कोल्हू व ईंट-भट्टों पर मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं.

जांच में सामने आई बड़ी बात

ग्रामीणों का कहना है कि इन परिवारों की झोपड़ियों में हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां और धार्मिक चित्र मौजूद हैं. बीएलओ के मुताबिक, सभी परिवारों के पास आधार कार्ड, पहचान पत्र, वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नाम और एसआईआर से संबंधित दस्तावेज मौजूद हैं.

पूर्व प्रधान पक्ष का आरोप है कि आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए वर्तमान प्रधान द्वारा इसे चुनावी मुद्दा बनाकर इन परिवारों के वोट कटवाने की कोशिश की जा रही है. वहीं, वर्तमान प्रधान ने आरोपों को निराधार बताया है. फिलहाल पुलिस और जिला प्रशासन पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है. प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही सच्चाई स्पष्ट हो सकेगी.

रामपुर में चौंकाने वाला खुलासा, पाकिस्तानी महिला बनी सरकारी टीचर, पोल खुली तो गई नौकरी



