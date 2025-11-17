मुजफ्फरनगर: 'पहले दहेज लेना बंद करो', खाप महासम्मेलन में बोले राकेश टिकैत

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में स्थित ऐतिहासिक सोरम गांव में चल रहे तीन दिवसीय सातवें सर्वजातीय सर्वखाप महासम्मेलन का सोमवार (17 नवंबर) को दूसरा दिन था. जिसमें हिस्सा लेने के लिए जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी पहुंचे तो वहीं राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों से हजारों खाप चौधरी और खाप से जुड़े लोग भी यहां लगातार पहुँच रहे है.

मुजफ्फरनगर में ऐतिहासिक गांव सोरम में तीन दिवसीय सर्व महासम्मेलन का आयोजन किया गया है. समाज में फैली कुरीतियों को लेकर किया जा रहा है. जिससे सामाजिक कुरीतियों को खत्म किया जा सके. जैसे दहेज प्रथा, मृत भोज, पर्यावरण, नशा मुक्ति, मोबाइल का दुरुपयोग, डीजे पर डांस जैसे बहुत से ऐसे मुद्दे है जिन पर विचार विमर्श किया जा रहा है.

जिससे कि युवाओं को गलत राह पर जाने से रोका जा सके. अलग-अलग राज्य से इस पंचायत में लोग शामिल होने के लिए आ रहे हैं और यहां से कल एक बड़ा निर्णय इस पंचायत के माध्यम से लिया जाएगा

इस दौरान राकेश टिकैत ने क्या कहा?

राकेश टिकैत ने सोमवार (17 नवंबर) को मीडिया से बात करते हुए दहेज प्रथा को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि पहले दहेज लेना बंद करो आप बंद करोगे तो दहेज देने वाले भी अपने आप ही बंद कर देंगे.

डीजे पर लड़कियों के डांस करने का भी एक सुझाव आया है और जो आज के समय में मोबाइल ज्यादा चल रहे हैं उनका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है. उसका भी सुझाव आया है कल इन सब सुझाव को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया जाएगा.

क्या बोले जम्मू-कश्मीर के डिप्टी सीएम?

जम्मू-कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरिंदर कुमार चौधरी ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को लेकर कहा है की मुझे दुख है कि कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो जम्मू-कश्मीर को नेशन लैब दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि वैसा नहीं है. जम्मू-कश्मीर के हालात अच्छे हैं. दिल्ली की गवर्नमेंट है.

साथ ही उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट है और जम्मू-कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट भी है हमारी कोशिश रही है कि जम्मू-कश्मीर के हालात ठीक करें लेकिन इक्का-दुक्का कोई हादसा होने से अगर पाकिस्तान कर जाता है तो इसका मतलब यह नहीं की जम्मू-कश्मीर के हालात खराब हैं.

डिप्टी सीएम ने कहा कि जम्मू-कश्मीर उतना ही पीसफुल है जितना हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली पंजाब और हरियाणा है. इसलिए हमें जम्मू-कश्मीर को खाली इन बयानों के लिए नहीं रखना चाहिए एक टीआरपी के लिए नहीं रखना चाहिए. जम्मू-कश्मीर को समझने की जरूरत है और जम्मू-कश्मीर आप आईए मैं आपको न्योता देकर जाता हूं.

सर्व खाप महापंचायत को दी यह जानकारी

खाप मंत्री सुभाष बालियान ने बताया कि ऐतिहासिक गांव सोरम में ये तीन दिवसीय सर्व खाप महापंचायत हो रही है. जो समाज में आज के समय में चल रहा है, उन सभी बातों को इस सर्वप्रथम महापंचायत में रखा जाएगा. इस दौरान उन्होंने बताया कि अलग-अलग राज्यों से इस पंचायत में खाप चौधरी शामिल होने के लिए आ रहे हैं.

हम बिल्कुल लिव-इन रिलेशनशिप का समर्थन नहीं करते हैं. हम लोग इसे पहले से इनकार कर रहे हैं जो शादियों में लड़कियों का डीजे पर नाचने का भी एक सुझाव आया है. इन सभी मामलों पर मंगलवार (18 नवंबर) को फैसला लिया जाएगा.