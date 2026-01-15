उतर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के थाना सरधना क्षेत्र के गांव ज्वलागढ़ में 5 जनवरी को हुई आबकारी सोनू कश्यप की लूट के बाद जलाकर उसकी निर्मल हत्या कर दी गई थी. हत्या के बाद मामले को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. जिसके बाद (14 जनवरी) को पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. संजीव बालियान, ज्वालागढ़ जाकर परिवार से मिलना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया. इसके बावजूद मंत्री ने दादरी में परिवार से मुलाकात की और कहा कि हाई लेवल जांच कराई जानी चाहिए, क्योंकि उन्हें स्थानीय पुलिस पर भरोसा नहीं है.

चंद्रशेखर आजाद और हरेंद्र मलिक ने दिया न्याय का आश्वासन

मंत्री संजीव बालियान से मुलाकात के बाद मृतक की बहन मंत्री से लिपटकर रोई और इंसाफ की गुहार लगाई. जिसके बाद मंत्री ने परिवार को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया और एक लाख रुपये की आर्थिक मदद भी की. उन्होंने कहा हत्यारा कोई भी क्यों ना हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा.

इससे पहले आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक भी अपने समर्थकों के साथ सोनू कश्यप के परिवार से मिलने आबकारी मोहल्ला गए थे, लेकिन उन्हें कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बल्लू कुमार ने जाने से रोकने की कोशिश की. जिसके बाद भी हरेंद्र मलिक पीड़ित परिवार से मिले और मदद का आश्वासन दिया. वहीं मंत्री संजीव बालियान ने कहा, 'मैं घर नहीं गया, गली में ही परिवार से मिला, ताकि न्याय की आवाज को सुना सकूं.'

डीएम और एसएसपी भी पहुंचे पीड़ित के घर

सरधना क्षेत्र के गांव ज्वलागढ़ में हुई सोनू कश्यप की हत्या के बाद डीएम उमेश मिश्रा और एसएसपी संजय कुमार वर्मा भी मृतक सोनू के आवास पर आबकारी मोहल्ला पहुंचे. जिसके बाद उन्होंने परिवार वालों को भरोसा दिलाया की मामले की निष्पक्ष जांच होगी और उन्हें न्याय जरूर मिलेगा. वहीं डीएम उमेश ने कहा की इस मामले में उनकी एसएसपी संजय कुमार वर्मा से भी बातचीत हुई है और कार्रवाई भी शुरू करा दी गई है.