मुजफ्फरनगर में बेटे के बर्थडे पर खूनी खेल, दामाद ने ससुराल में की ताबड़तोड़ फायरिंग

उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में सोमवार देर शाम एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां बेटे का जन्मदिन मनाने ससुराल पहुंचे दामाद ने मामूली कहासुनी के बाद लाइसेंसी पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इस फायरिंग में सास समेत परिवार की तीन महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं.घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की पंचशील कॉलोनी की है.

सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. एसएसपी संजय कुमार वर्मा भारी पुलिस फोर्स और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने आरोपी दामाद को हिरासत में लेकर उसकी लाइसेंसी पिस्टल कब्जे में ले ली है.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, देहरादून निवासी अनंत मित्तल की शादी वर्ष 2012 में पंचशील कॉलोनी निवासी राधिका मित्तल से हुई थी. शादी के बाद से ही दोनों के बीच विवाद चल रहा था और मामला कोर्ट में विचाराधीन है. उनका 13 वर्षीय बेटा यशराज फिलहाल पिता के साथ देहरादून में रहकर पढ़ाई कर रहा है.सोमवार को बेटे यशराज के जन्मदिन के मौके पर अनंत मित्तल उसे लेकर ससुराल पहुंचा था. इसी दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि आरोपी ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से 4 से 5 राउंड फायरिंग कर दी.

फायरिंग में आरोपी की सास समा मित्तल, चाची सास सविता और पत्नी की भाभी अपूर्व गोली लगने से घायल हो गईं. घायलों को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें मेरठ रेफर कर दिया.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

पुलिस ने मौके से हथियार कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. फॉरेंसिक और डॉग स्क्वायड टीम भी साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है. एसएसपी संजय वर्मा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. यह दुर्घटना है या जाबूझकर की गयी वारदात, इसके लिए सभी से पूछताछ की जा रही है.

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