मुजफ्फरनगर: शिव मंदिर में पुजारी की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मंदिर के भीतर एक बुजुर्ग पुजारी की गोली मारकर हत्या से सनसनी फैल गई. भौराकलां थाना क्षेत्र में आईटीआई कॉलेज परिसर स्थित शिव मंदिर में रहने वाले 81 वर्षीय स्वामी देवानंद भारती को बाइक सवार दो बदमाशों ने निशाना बनाया. बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पहले पुजारी को आवाज देकर बाहर बुलाया और फिर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी. वहीं, हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने तीन टीमें गठित की हैं.

यह मामला मुजफ्फरनगर के भौराकलां थाना क्षेत्र का है, जहां आईटीआई कॉलेज परिसर में बने शिव मंदिर में स्वामी देवानंद भारती पुजारी के रूप में रहते थे. मंगलवार देर शाम बाइक सवार दो युवक मंदिर पहुंचे. आरोप है कि दोनों ने पहले पुजारी को आवाज लगाई और उनके बाहर आने पर गोली मार दी. गोली लगने से पुजारी की मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी बाइक से फरार हो गए. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया.

ग्वालियर के रहने वाले थे मृतक स्वामी देवानंद भारती

मृतक स्वामी देवानंद भारती की उम्र करीब 81 वर्ष बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, वह सेवानिवृत्त फौजी थे और मूल रूप से ग्वालियर के रहने वाले थे. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि हत्यारे पुजारी के परिचित हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले आवाज देकर उन्हें बाहर बुलाया. हालांकि, हत्या के पीछे की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है. पुलिस घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और अन्य जानकारियों के आधार पर मामले की जांच में जुटी है.

इस सनसनीखेज हत्याकांड के खुलासे के लिए पुलिस ने एसओजी, सर्विलांस और स्थानीय थाने की तीन टीमें लगाई हैं. फोरेंसिक टीम भी साक्ष्य जुटा रही है. पुलिस को घटनास्थल से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ, लेकिन वह गोली मिल गई है जो पुजारी के शरीर के आर-पार हो गई थी. इस बुलेट को फोरेंसिक जांच के लिए भेजने की प्रक्रिया की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी संभावित पहलुओं और मृतक के ग्वालियर निवासी होने सहित अन्य जानकारियों का सत्यापन किया जा रहा है.

हत्यारों की तलाश में जुटी है पुलिस

डीआईजी अभिषेक सिंह के मुताबिक बाइक सवार दो युवक मंदिर पहुंचे थे. उन्होंने पहले पुजारी को आवाज दी. इसके बाद गोली चलने की आवाज सुनाई दी और आरोपी मौके से फरार हो गए. शुरुआती जांच में किसी परिचित के शामिल होने की आशंका है. फोरेंसिक टीम के साथ पुलिस की तीन टीमें हत्यारों की तलाश में जुटी हैं. मौके से हथियार नहीं मिला है, लेकिन गोली बरामद हुई है, जिसकी फोरेंसिक जांच कराई जा रही है.

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