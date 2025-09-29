उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बाबालियान और पुलिस के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है. रविवार को हिन्द मजदूर किसान समिति के कार्यक्रम में पहुंचे संजीव बालियान ने पुलिस को खूब खरी खोटी सुनाई. जिसमें उन्होंने भाजपा नेताओं की गाड़ी से झंडे और काली फिल्म उतारने पर नाराजगी जाहरी की. पुलिस पर भदकते हुए बालियान ने कहा कि जो अधिकारी दूसरों की गाड़ी की फिल्म उतार रहे हैं उनकी गाड़ी पर खुद काली फिल्म चढ़ी है.

फिलहाल इस मामले में अभी पुलिस-प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है. लेकिन माना जा रहा है कि ये विवाद अभी और बढ़ सकता है

भाजपाइयों की गाड़ी पर कार्रवाई से भड़के

मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के खेड़ा मस्तान गांव में रविवार को 'हिंद मजदूर किसान समिति' द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे संजीव बालियान का गुस्सा इस बार पुलिस पर फूट पड़ा. कार्यक्रम का मकसद था ‘नल बचाओ और जाति विहीन समाज बनाओ’, लेकिन मंच पर पहुंचे पूर्व मंत्री का गुस्सा पुलिस पर जमकर बरसा. दरअसल बीते दिनों भाजपा नेताओं की गाड़ियों से झंडे और काली फिल्म उतारने को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर वे भड़क उठे. पिछले एक हफ्ते में भाजपा के दो नेताओं की गाड़ियां रोकी गईं, जिनमें झंडे और काली फिल्म होने पर पुलिस ने सख्ती दिखाई. इसी कार्रवाई को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में नाराज़गी है. और अब उसी मुद्दे पर संजीव बालियान खुलकर सामने आ गए हैं.

अधिकारी की गाड़ी पर भी ब्लैक फिल्म

संजीव बालियान ने कहा कि जिस अधिकारी ने भाजपा नेता की गाड़ी सीज की, उसकी खुद की गाड़ी पर भी ब्लैक फिल्म लगी थी. ये अधिकारी खुद वीआईपी और काली फिल्म का इस्तेमाल करते हैं. अब वक्त आ गया है कि इनके भी झंडे उतरवाए जाएं और शायद किसी दिन उनके चश्मे भी उतरवाने पड़ें.

जाति विहीन समाज बनाना मकसद

जाति विहीन समाज कार्यक्रम में बालियान ने मंच से यह भी कहा कि यह आंदोलन नया नहीं है. 2023 से ही चंद्र मोहन जी और वे मिलकर मुजफ्फरनगर में नशा मुक्ति और जातिविहीन समाज की दिशा में काम कर रहे हैं. उनका कहना है कि यह लड़ाई अब और तेज़ होगी. बोले कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि समाज जातियों में न बंटे, युवा नशे से दूर रहें. जो गलत पहले था, वो आज भी गलत है. मुहिम अब और मजबूत होगी.