ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुजफ्फरनगर: दिवाली की रात डिवाइडर से टकराई कार, जलकर खाक, 6 लोग जिंदा जले

मुजफ्फरनगर: दिवाली की रात डिवाइडर से टकराई कार, जलकर खाक, 6 लोग जिंदा जले

मुजफ्फरनगर में एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई, इससे कार में आग लग गई. इस घटना में कार सवार में सभी 6 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई. 

Written By : धीरज गुप्ता |  Updated at : 09 Nov 2026 10:03 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है. मुजफ्फरनगर में डिवाइडर से टकराकर पलटी कार में भीषण आग लग गई, इससे कार में बैठे सभी 6 लोग जिंदा जल गए. बताया गया कि परिवार हरियाणा से हरिद्वार जा रहा था. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. सूचना पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक टीम राहत-बचाव कार्य में जुटी है. यह मामला थाना तितावी क्षेत्र के हाईवे का बताया जा रहा है.

न्यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक, पानीपत-खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगाहेड़ी के पास हुआ है. बताया गया कि एक बेकाबू कार के बिजली के खंभे से टकरा जाने के कारण, 10 से 12 साल के एक बच्चे सहित छह लोग जिंदा जल गए. पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, मामले की जांच चल रही है. बताया जा रहा है कि मृतक हरियाणा के जींद के रहने वाले थे.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली के बाद UP की हवा जहरीली! लखनऊ, गाजियाबाद-नोएडा में 'खतरनाक' AQI
दिवाली के बाद UP की हवा जहरीली! लखनऊ, गाजियाबाद-नोएडा में 'खतरनाक' AQI
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather Today: यूपी में बढ़ी ठंड, रात के समय गिरा पारा; जानें कैसा रहेगा आज का मौसम
यूपी में बढ़ी ठंड, रात के समय गिरा पारा; जानें कैसा रहेगा आज का मौसम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमेशा के लिए दफन हो जाएगी सपा-कांग्रेस की राजनीति', CM योगी की चेतावनी
'हमेशा के लिए दफन हो जाएगी सपा-कांग्रेस की राजनीति', CM योगी की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, बुझाने में जुटीं दमकल की कई गाड़ियां
गाजियाबाद की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, बुझाने में जुटीं दमकल की कई गाड़ियां

खबर अपडेट की जा रही है.

दिवाली पर रामनगरी पहुंचे CM योगी, हनुमानगढ़ी में की पूजा, रामलला की उतारी आरती

'ये 80 बनाम 20 की लड़ाई, यूपी में तीसरी बार बनाएंगे सरकार', CM योगी का बड़ा दावा

About the author धीरज गुप्ता

धीरज गुप्ता सितंबर 2023 से एबीपी न्यूज में कंसल्टेंट के तौर पर स्टेट टीम का हिस्सा हैं. वे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी राजनीति और अपराध की खबरें कवर करते हैं. सतना से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद उन्होंने भोपाल में न्यूज चैनल और डिजिटल मीडिया में काम किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले धीरज गुप्ता ने रीवा स्थित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से B.Com और M.Com किया है. इसके बाद उन्होंने चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है.
Read More
Published at : 09 Nov 2026 09:55 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Muzaffarnagar News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली के बाद UP की हवा जहरीली! लखनऊ, गाजियाबाद-नोएडा में 'खतरनाक' AQI
दिवाली के बाद UP की हवा जहरीली! लखनऊ, गाजियाबाद-नोएडा में 'खतरनाक' AQI
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather Today: यूपी में बढ़ी ठंड, रात के समय गिरा पारा; जानें कैसा रहेगा आज का मौसम
यूपी में बढ़ी ठंड, रात के समय गिरा पारा; जानें कैसा रहेगा आज का मौसम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमेशा के लिए दफन हो जाएगी सपा-कांग्रेस की राजनीति', CM योगी की चेतावनी
'हमेशा के लिए दफन हो जाएगी सपा-कांग्रेस की राजनीति', CM योगी की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, बुझाने में जुटीं दमकल की कई गाड़ियां
गाजियाबाद की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, बुझाने में जुटीं दमकल की कई गाड़ियां
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका के पहले मुस्लिम सीनेटर अब्दुल सैयद ने मनाई दिवाली, पत्नी का भारत से कनेक्शन
अमेरिका के पहले मुस्लिम सीनेटर अब्दुल सैयद ने मनाई दिवाली, पत्नी का भारत से कनेक्शन
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में दिवाली पर आग की 70 से ज्यादा घटनाएं, धाराशिव में 6 लोगों की र्दनाक मौत!
महाराष्ट्र में दिवाली पर आग की 70 से ज्यादा घटनाएं, धाराशिव में 6 लोगों की र्दनाक मौत!
तमिल सिनेमा
'रामायण' की आंधी के आगे सूर्या की 'सीन' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, दिवाली पर हुई नोटों की बारिश, जानें- कलेक्शन
'रामायण' की आंधी के आगे सूर्या की 'सीन' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, दिवाली पर हुई नोटों की बारिश
विश्व
इराक में खोर-मोर गैस फील्ड पर ड्रोन अटैक, किसने किया हमला?
इराक में खोर-मोर गैस फील्ड पर ड्रोन अटैक, किसने किया हमला?
क्रिकेट
भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज पर नया अपडेट, टीम से जुड़ेंगे आकिब नबी समेत 3 खिलाड़ी
भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज पर नया अपडेट, टीम से जुड़ेंगे आकिब नबी समेत 3 खिलाड़ी
इंडिया
दिवाली के बाद प्रदूषण किस शहर में कितना बढ़ा? ये रही लेटेस्ट AQI की लिस्ट
दिवाली के बाद प्रदूषण किस शहर में कितना बढ़ा? ये रही लेटेस्ट AQI की लिस्ट
छत्तीसगढ़
दिवाली पर घर जाने निकला था परिवार, नदी में डूबी कार, चार की मौत
दिवाली पर घर जाने निकला था परिवार, नदी में डूबी कार, चार की मौत
ऑटो
Winter Bike Tyre Pressure: ठंड में बाइक में कितनी हवा होनी चाहिए? जानें मौसम के हिसाब से टायर प्रेशर
ठंड में बाइक में कितनी हवा होनी चाहिए? जानें मौसम के हिसाब से टायर प्रेशर
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget