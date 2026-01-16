उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सोनू कश्यप हत्याकांड को लेकर सियासत और गरमा गई, जब मृतक के परिजनों से मिलने समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान को पुलिस ने सपा सांसद हरेंद्र मलिक के आवास पर ही रोक दिया. हालांकि बाद में पुलिस ने हरेंद्र मलिक के घर ही उनकी मुलाक़ात कराई.

सपा नेता अतुल प्रधान को पुलिस द्वारा रोके जाने पर उनके समर्थक भड़क गए और वहां जाने की ज़िद पर अड़ गए. जिसके बाद पुलिस ने किसी तरह अतुल प्रधान से बातचीत कर पूरे मामले को संभाला और फिर सोनू कश्यप के परिजनों को सपा सांसद के आवास पर ही बुलवाया, जहां उनकी विधायक अतुल प्रधान से मुलाकात कराई गई.

सोनू कश्यप के परिवार से मिल अतुल प्रधान

सपा विधायक अतुल प्रधान से मिलकर सोनू कश्यप की बहन फूट-फूट कर रो पड़ी. जिसके बाद उन्होंने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और पार्टी की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया. उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जाँच की माँग की और कहा कि रिटायर्ड जज से मामले की जांच करानी चाहिए.

इस दौरान सपा विधायक ने पुलिस प्रशासन के रवैये पर भी नाराजगी जाहिर की और कहा कि पूरे जनपद में नाकाबंदी की गई है. पुलिस का व्यवहार संवेदनशील नहीं है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब जनप्रतिनिधियों को पीड़ित परिवार से मिलने से रोका जाएगा तो वे उनकी मदद कैसे कर पाएंगे?

मामले की न्यायिक जांच की मांग

अतुल प्रधान ने कहा कि विपक्ष ही नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष के नेताओं को भी रोका जा रहा है. अगर जनप्रतिनिधि पीड़ित परिवार से नहीं मिलेंगे तो उनकी मदद कैसे करेंगे? हमारी मांग है कि इस मामले की जांच किसी माननीय न्यायाधीश की निगरानी में हो, पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपये का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जाए.

समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है. उनकी पार्टी पहले भी पीड़ित परिवार की मदद कर चुकी है और आगे भी हर संभव सहायता करती रहेगी.

प्रयागराज माघ मेले में 48 घंटे में तीसरी बार आग, अखंड ज्योति से जला टेंट, एक युवक झुलसा



