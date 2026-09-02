मुजफ्फरनगर में गैंगरेप के आरोपियों से मुठभेड़, एक के पैर में लगी गोली

पश्चिमी उतर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में नाबालिग दलित किशोरी के अपहरण और गैंगरेप मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. मंगलवार को नगर कोतवाली पुलिस की 15-15 हजार रुपये के दो इनामी वांछित अपराधियों से मुठभेड़ हो गई. इस मुठभेड़ में एक आरोपी फिरोज, पैर में गोली लगने से घायल हो गया. जबकि, उसका साथी उस्मान जंगल में भाग निकला. पुलिस ने कॉम्बिंग अभियान चलाकर उसे भी गिरफ्तार कर लिया.

ख़बर के मुताबिक मुजफ्फरनगर नगर कोतवाली क्षेत्र में पानीपत-खटीमा मार्ग पर रेलवे अंडरपास के पास पुलिस सघन चैकिंग अभियान चला रही थी, इसी दौरान पुलिस ने दो संदिग्ध बाइक सवारों को रुकने का इशारा किया. लेकिन, पुलिस को देखते हुए दोनों बदमाश भागने लगे. इसी दौरान बाइक फिसलने से दोनों गिर गए. पुलिस से घिरता देख आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी.

मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में खालापार निवासी फिरोज के पैर में गोली लग गई, जबकि उसका साथी उस्मान जंगल की तरफ भाग निकला. पुलिस टीम ने इलाके में कॉम्बिंग अभियान चलाकर उसे भी गिरफ्तार कर लिया. मुठभेड़ के बाद घायल फिरोज को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस को उनके कब्जे से अवैध तमंचा, खोखा-कारतूस और बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद किया है.

पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी रामलीला टिल्ला क्षेत्र में नाबालिग दलित किशोरी के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में वांछित थे और दोनों पर 15-15 हजार रुपये का इनाम घोषित था.

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दलित किशोरी से गैंगरेप का है आरोप

आपको बता दें कि 18 अगस्त 2026 को नगर कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग किशोरी के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म की सूचना पुलिस को मिली थी. मामले में पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी. जिसके बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी. पुलिस के मुताबिक मामले में मुख्य आरोपियों समेत अब तक सात लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है.

वहीं, विवेचना के दौरान सामने आए अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच में जिन लोगों की भूमिका सामने आएगी, उनके खिलाफ भी जल्द कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

घटना के बारे जानकारी देते हुए सीओ नई मंडी राजू कुमार साव ने बताया कि दोनों आरोपी नाबालिग दलित से गैंगरेप के प्रकरण के जो बचे हुए अपराधी हैं. पूछताछ पर इन अभियुक्तों ने दलित युवती के साथ गैंगरेप की घटना को स्वीकार भी किया है. आरोपियों को चिकित्सा परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है. अन्य बिंदु पर गहनता से जांच की जा रही है.

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