मुजफ्फरनगर में किशोरी अपहरण-दुष्कर्म केस के आरोपियों से पुलिस से मुठभेड़, 2 गिरफ्तार

उतर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. मामले में वांछित चल रहे दो आरोपियों की रेता नंगला गांव के जंगल में पुलिस से मुठभेड़ हो गई.

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई. मुठभेड़ में दोनों आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो अवैध तमंचे और कारतूस भी बरामद करने का दावा किया है.

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मंदिर जाते समय किया था अपहरण

किशोरी मंदिर देखने के लिए घर से निकली थी. आरोप है कि रास्ते में तीन युवकों ने उसका अपहरण कर उसे एक कमरे में ले गए, जहां मुख्य आरोपी समीर ने उसके साथ दुष्कर्म किया. मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी समीर को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि दो अन्य आरोपी वलीन और सलमान फरार चल रहे थे. दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीमें लगाई गई थीं.

पुलिस टीम पर की फायरिंग

पुलिस के अनुसार, 6 सितंबर को मुखबिर से सूचना मिली कि दोनों वांछित आरोपी रेता नंगला गांव के जंगल में मौजूद हैं. सूचना मिलते ही छपार पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की. पुलिस का दावा है कि खुद को घिरा देख आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी.

पुलिस ने आरोपियों को आत्मसमर्पण की चेतावनी दी, लेकिन फायरिंग जारी रहने पर पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की. इस दौरान दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने घायल सलमान और वलीन को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया. आरोपियों के कब्जे से 315 बोर के दो अवैध तमंचे, दो जिंदा कारतूस और दो खोखा कारतूस बरामद हुए हैं. मामले में एक अन्य आरोपी, जो नाबालिग बताया जा रहा है, उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है.

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