मुजफ्फरनगर: हाईवे पर फर्जी परिवहन अधिकारी बन ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 8 दबोचे

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडMuzaffarnagar News: हाईवे पर फर्जी परिवहन अधिकारी बन ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 8 दबोचे

Muzaffarnagar News: हाईवे पर फर्जी परिवहन अधिकारी बन ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 8 दबोचे

Muzaffarnagar News in Hindi: यूपी के मुजफ्फरनगर में हाईवे पर परिवहन अधिकारी बनकर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है. इसमें 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 26 Feb 2026 09:08 AM (IST)
Preferred Sources

पश्चिमी उतर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की कोतवाली नगर पुलिस ने हाईवे पर वाहन चालकों को अपना शिकार बनाने वाले एक बड़े ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है. ये जालसाज खुद को परिवहन विभाग का अधिकारी बताकर रोड सेफ्टी और रिफ्लेक्टर लगाने के नाम पर अवैध वसूली कर रहे थे.

पुलिस ने रोहाना टोल प्लाजा के पास से गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में फर्जी पर्चियां और नकदी बरामद की है. पुलिस को काफी समय से शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ लोग परिवहन विभाग का लोक सेवक बनकर वाहन चालकों को रोकते हैं और फर्जी पर्चियां थमाकर उनसे धन उगाही करते हैं. 

सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई 

सूचना पर कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में कोतवाली पुलिस ने रोहाना कट पर घेराबंदी की. पुलिस को देखते ही आरोपियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए सभी 8 आरोपियों को दबोच लिया.

फर्जी पर्चियां और सरकारी सामान बरामद

तलाशी के दौरान पुलिस को आरोपियों के पास से ठगी का पूरा किट बरामद हुआ है. पुलिस ने इनके कब्जे से 30 फर्जी पीली पर्ची, 44 नीली पर्ची, 26 लाल पर्ची और 45 सफेद सांकेतिक पर्चियां जब्त की हैं. 

इसके अलावा आरोपियों के पास से 52 हजार 690 रुपये नकद, रिफ्लेक्टर, बॉडी बेल्ट और सीटी भी मिली है, जिनका इस्तेमाल वे वाहन चालकों पर रौब गांठने के लिए करते थे. घटना में प्रयुक्त एक अर्टिगा कार भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है.

पुलिस ने की संदिग्धों से सावधान रहने की अपील 

एसपी सिटी और क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में की गई इस सफल कार्रवाई के बाद पुलिस अब इनके नेटवर्क की जांच कर रही है. ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे अब तक कितने लोगों को चूना लगा चुके हैं. 

पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि हाईवे पर किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को पैसे न दें और वसूली की कोशिश होने पर तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित करें. पकड़े गए सभी अभियुक्तों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है.

और पढ़ें

About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
Read
Published at : 26 Feb 2026 09:07 AM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Police Muzaffarnagar News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सीएम योगी के जापान दौरे में दिखी दिलचस्प तस्वीर, रास्ते में भारतीय मूल के बच्चों ने रोका और फिर...
सीएम योगी के जापान दौरे में दिखी दिलचस्प तस्वीर, रास्ते में भारतीय मूल के बच्चों ने रोका और फिर...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Muzaffarnagar News: हाईवे पर फर्जी परिवहन अधिकारी बन ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 8 दबोचे
मुजफ्फरनगर: हाईवे पर फर्जी परिवहन अधिकारी बन ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 8 दबोचे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'लोगों के कमाए हुए पैसों को बीजेपी...', BSP विधायक के घर छापेमारी पर बोले अखिलेश यादव
'लोगों के कमाए हुए पैसों को बीजेपी...', BSP विधायक के घर छापेमारी पर बोले अखिलेश यादव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अंधेरे में काम करने वालों को उजाला...', CM योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना
'अंधेरे में काम करने वालों को उजाला...', CM योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना
Advertisement

वीडियोज

NCERT Syllabus Change: 8वीं की किताब से हटा 'विवादित' चैप्टर! शिक्षा बोर्ड का बड़ा फैसला | Breaking
Patna Breaking: प्याज कारोबारी सोनू की गोली मारकर हत्या, बदमाश फरार | Bihar Crime | ABP News
Delhi Bomb Blast में NIA का बड़ा एक्शन, 2 और खूंखार आतंकी गिरफ्तार | Breaking | ABP News
Shimla News: तीनों आरोपियों को लेकर दिल्ली रवाना हुई पुलिस | AI Summit | Congress | Breaking
Jharkhand Fire Breaking: हाईवे पर भिड़े 4 बड़े वाहन, धू-धू कर जले कंटेनर और हाईवा | Dumka | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PM Modi Israel Visit: एक ही कार में सवार हुए पीएम मोदी और नेतन्याहू, फोटो डालकर पाकिस्तान को चिढ़ाया, शहबाज को लगेगी मिर्ची
एक ही कार में सवार हुए पीएम मोदी और नेतन्याहू, फोटो डालकर पाकिस्तान को चिढ़ाया, शहबाज को लगेगी मिर्ची
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सीएम योगी के जापान दौरे में दिखी दिलचस्प तस्वीर, रास्ते में भारतीय मूल के बच्चों ने रोका और फिर...
सीएम योगी के जापान दौरे में दिखी दिलचस्प तस्वीर, रास्ते में भारतीय मूल के बच्चों ने रोका और फिर...
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद NCERT ने मानी अपनी गलती, कहा- 'न्यायपालिका का सम्मान, अनजाने में हुआ...'
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद NCERT ने मानी अपनी गलती, कहा- 'न्यायपालिका का सम्मान, अनजाने में हुआ...'
क्रिकेट
श्रीलंका की हार से पाकिस्तान की क्यों बढ़ी टेंशन? ग्रुप 2 का सेमीफाइनल समीकरण समझिए
श्रीलंका की हार से पाकिस्तान की क्यों बढ़ी टेंशन? ग्रुप 2 का सेमीफाइनल समीकरण समझिए
बॉलीवुड
‘पापा के लिए सब करेंगे’, धर्मेंद्र की मौत के बाद बॉबी और सनी के साथ अनबन के रूमर्स पर बोलीं हेमा मालिनी
‘पापा के लिए सब करेंगे’, धर्मेंद्र की मौत के बाद बॉबी-सनी के साथ अनबन के रूमर्स पर बोलीं हेमा मालिनी
इंडिया
दुनिया के नंबर 1 नेता बने PM मोदी! ट्रंप से लेकर पुतिन तक कोई नहीं आसपास, जानें कौन सा बना डाला रिकॉर्ड
दुनिया के नंबर 1 नेता बने PM मोदी! ट्रंप से लेकर पुतिन तक कोई नहीं आसपास, जानें कौन सा बना डाला रिकॉर्ड
हेल्थ
Urinating During Shower: नहाते वक्त पेशाब आना क्या खराब सेहत की निशानी? प्रेमानंद महाराज ने बता दी इस दिक्कत की हकीकत
नहाते वक्त पेशाब आना क्या खराब सेहत की निशानी? प्रेमानंद महाराज ने बता दी इस दिक्कत की हकीकत
शिक्षा
इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसे बन सकते हैं अंपायर, एक मैच के लिए कितनी मिलती है फीस?
इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसे बन सकते हैं अंपायर, एक मैच के लिए कितनी मिलती है फीस?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget