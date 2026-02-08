हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'छात्राओं के सामने करता था अश्लील हरकत', मुजफ्फरनगर पुलिस ने मनचले को 5KG गांजा के साथ पकड़ा

'छात्राओं के सामने करता था अश्लील हरकत', मुजफ्फरनगर पुलिस ने मनचले को 5KG गांजा के साथ पकड़ा

Muzaffarnagar Crime News: स्कूली छात्राओं के साथ अश्लील हरकत किए जाने के मामले में मुजफ्फरनगर पुलिस ने मनचले को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के पास से 5 किलो गांजा बरामद किया है.

By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 08 Feb 2026 07:36 PM (IST)
उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक ऐसे सिरफिरे को गिरफ्तार किया है, जो स्कूली छात्राओं के साथ बद्तमीजी करता और छेड़छाड़ करता था. पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के पास से 5 किलो गांजा भी बरामद किया है, जिसके चलते अब पुलिस इसके आपराधिक इतिहास को भी खंगालने में जुट गई है.

जानकारी के मुताबिक, कोतवाली बुढ़ाना क्षेत्र के बुढ़ाना कस्बे में समाज को शर्मसार करने वाली एक सिरफिरे की करतूत सामने आई है. आरोप है कि ये सिरफिरा दिव्यांग व्यक्ति सरफराज उर्फ मोनू कस्बे में ही एक दुकान पर ट्रैक्टर मिस्त्री का काम करता है.इसकी दुकान के पास ही एक प्राइवेट स्कूल है, जहां स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करते हुए ये सिरफिरा पेंट उतार कर अश्लील हरकत करता था. 

शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

इस मामले की शिकायत एक छात्रा ने जब अपने घर में की तो परिजन छात्रा को लेकर थाने पहुंच गए. छात्रा के परिजनों इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी. छात्रा के परिवार की तरफ से मिली तहरीर पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी गिरफ्तार कर लिया है.

आरोपी के पास से 5KG गांजा बरामद

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पकड़े गए आरोपी के पास से 5 किलो गांजा भी बरामद किया है. पुलिस के आलाधिकारियों का कहना है कि पुलिस अब इस अभियुक्त के अपराधिक इतिहास को भी खंगालने में जुट गई है ताकि इसके विरुद्ध सख्त से सख्त करवाई की जा सके.

पुलिस ने कार्रवाई पर क्या कहा?

सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि 6 फरवरी को थाना बुढ़ाना के चौकी इंचार्ज कस्बा में पुलिस फोर्स कांधला मार्ग पर चेकिंग कर रहे थे. देर शाम को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में विज्ञाना की ओर जा रहा है. इस सूचना पर चौकी प्रभारी तुरंत फोर्स लेकर वहां पहुंचे. उस व्यक्ति को चेक किया गया. तो उस व्यक्ति के झोले में कुछ संदिग्ध मादक पदार्थ दिखाई दिया. 

उन्होंने कहा कि, उसकी तलाशी में 5 किलो गांजा उस से बरामद हुआ. उसकी ऑपरेशन सवेरा के तहत गिरफ्तार कर थाना बुढ़ाना में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है. पूछताछ में उसने अपना नाम सरताज उर्फ मोनू पुत्र बाबू जो कस्बा बुढाना का रहने वाला है. उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा. जांच पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
Published at : 08 Feb 2026 07:36 PM (IST)
Muzaffarnagar Police UP NEWS Muzaffarnagar News
