ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले शातिर गैंग के छह सदस्यों को मुजफ्फरनगर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. तितावी थाना क्षेत्र में देर रात हुई इस मुठभेड़ में चार बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जबकि दो अन्य को कॉम्बिंग के दौरान पकड़ा गया. दो बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है.

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार बदमाशों में आरिफ उर्फ पिरी, राशिद उर्फ पप्पू, समीर उर्फ शहजाद, अरशद, सोनू उर्फ अजीत और जानू उर्फ जान मोहम्मद शामिल हैं. गिरोह मेरठ और गाजियाबाद के गैंग से जुड़ा है, जो आसपास के जिलों में ट्रांसफार्मर और ट्यूबवेल से कीमती सामान चुराने का काम करता था.

पुलिस पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में 4 बदमाश घायल

तितावी थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि ट्रांसफार्मर चोरी में शामिल एक गैंग इलाके में एक्टिव है. शेरे पंजाब होटल के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने एक कार को रोकने का इशारा किया, तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में चार बदमाश घायल हुए और दो अन्य को बाद में पकड़ लिया गया.

चोरी के ट्रांसफार्मर समेत अन्य सामान बरामद

पुलिस अधिकारियों ने आगे बताया है कि पुलिस टीम को मौके से दो कार, एक बाइक, चार तमंचे, कारतूस और बड़ी मात्रा में चोरी का ट्रांसफार्मर सामान बरामद हुआ. जिसमें तांबे की तारें, लोहे की चेन, कोयल, तेल, एल्युमिनियम तार और नकदी भी शामिल है.

कार्रवाई पर क्या बोले पुलिस अधिकारी?

एसएसपी मुजफ्फरनगर संजीव कुमार वर्मा ने कहा, काफी समय से मुजफ्फरनगर के अलग-अलग थानों में ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाएं हो रही थी, इन घटनाओं के खुलासे के लिए तीन टीमें गठित की गईं थी. तितावी थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में चार बदमाशों सहित 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है. जबकि दो बदमाश फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है.