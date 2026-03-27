मुजफ्फरनगर: प्रेमिका से मिलने पहुंचा 15 साल का रिहान, दबंगों ने घेरा और बेरहमी से कर दी पिटाई
Muzaffarnagar News In Hindi: मुजफ्फरनगर में एक नाबालिग लड़के को उसकी प्रेमिका से मिलने पर दबंगों ने बुरी तरह पीटा. घटना का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें लड़के को रहम की भीख मांगते देखा जा सकता है.
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक शर्मनाक और हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रेमिका से मिलने पहुंचे 15 साल के एक नाबालिग युवक को दबंगों ने घेरकर बेरहमी से पीटा. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. करीब साढ़े तीन मिनट लंबे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि चार से पांच युवक मिलकर उस नाबालिग की लगातार पिटाई कर रहे हैं.
प्रेमिका से मिलने पहुंचा था रिहान, परिजनों ने पकड़कर पीटा
बताया जा रहा है कि 24 मार्च को खतौली कोतवाली क्षेत्र के भूड़ गांव का रहने वाला 15 वर्षीय रिहान अपनी प्रेमिका से मिलने मंसूरपुर थाना क्षेत्र के सराय रसूलपुर गांव में पहुंचा था. इसी दौरान युवती के परिजनों और अन्य लोगों ने उसे पकड़ लिया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया. आरोपियों ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया.
हाथ जोड़कर मांगता रहा रहम, फिर भी नहीं रुके दबंग
वायरल वीडियो में रिहान हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगता नजर आ रहा है और कह रहा है कि वह दोबारा गांव में नहीं आएगा, लेकिन इसके बावजूद दबंगों का दिल नहीं पसीजा और लगातार पिटाई जारी रही. किसी तरह घायल अवस्था में घर पहुंचे पीड़ित ने परिजनों को पूरी घटना बताई, जिसके बाद पिता ने मंसूरपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई.
तीन आरोपी गिरफ्तार, गिरफ्तारी के बाद हाथ जोड़कर मांगी माफी
पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज किया और त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों कैफ, सुहैल और सलामन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी पुलिस के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए. सीओ खतौली रामाशीष यादव ने बताया कि वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है, आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है और अन्य की तलाश जारी है.
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Source: IOCL