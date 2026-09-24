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मुजफ्फरनगरः बर्थडे पार्टी में गए छात्र का शव नाले में मिला, हत्या की आशंका

मुजफ्फरनगर में बर्थडे पार्टी में शामिल होने गए एलएलबी छात्र की नाले में लाश मिली है. लाश में चोट के निशान मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर |  Updated at : 24 Sep 2026 10:28 PM (IST)
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मुजफ्फरनगर में गुरुवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब एक एलएलबी छात्र का खून से लथपथ शव गांव के बाहर नाले में पड़ा मिला. बताया गया कि मृतक छात्र बुधवार शाम अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए घर से निकला था. देर रात तक वापस नहीं लौटा. सुबह खेतों की तरफ गए ग्रामीणों ने शव पड़ा देखा तो पुलिस को सूचना दी.

घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. मृतक के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं, जिसके चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है. घटना के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने तीन टीमें गठित की हैं. पुलिस सीसीटीवी फुटेज, जीपीएस और सीडीआर की मदद से मामले की जांच में जुटी है.

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दोस्त का बर्थडे मनाने गया था छात्र

दरअसल, पूरा मामला पुरकाजी थाना क्षेत्र के गांव हरेटी का है. बताया गया कि गांव के मौजूदा प्रधान विवेक राठी के करीब 18 वर्षीय इकलौते बेटे रोहन का शव गांव के बाहर नाले से बरामद हुआ. रोहन एलएलबी का छात्र था और बुधवार शाम अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए घर से निकला था.

खेत पर पड़ा मिला छात्र का शव

बताया जा रहा है कि पार्टी में जाने के बाद रोहन वापस घर नहीं पहुंचा. परिवार ने उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. गुरुवार सुबह ग्रामीणों ने खेतों के पास शव पड़ा देखा, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुरकाजी पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त कराई. मृतक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं. इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

परिवार में मचा कोहराम

इधर, इकलौते बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए मामले के खुलासे के लिए तीन टीमों का गठन किया है. पुलिस अब रोहन के मोबाइल की लोकेशन, जीपीएस, सीडीआर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. इसके साथ ही पुलिस पार्टी में शामिल दोस्तों और रोहन के संपर्क में रहे लोगों से भी पूछताछ कर रही है.

घटना के खुलासे के लिए पुलिस टीम गठित

घटना को लेकर एसपी सिटी अमृत जैन ने मीडिया को बताया कि घटना के खुलासे के लिए तीन टीमों का गठन किया गया है. पुलिस अधिकारी ने यह भी कहा कि जल्द से जल्द घटना का खुलासा कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
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Published at : 24 Sep 2026 10:27 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Muzaffarnagar News
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