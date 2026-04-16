यूपी: मुजफ्फरनगर में वंछित आरोपी को पकड़ने गई पुलिस से भिड़े परिजन, हंगामे के बाद हुआ फरार

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मुजफ्फरनगर में पुलिस ने एनडीपीएस आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास किया.

परिजनों ने पुलिस पर हमला कर आरोपी को छुड़ा लिया.

आरोपी के भागने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ.

पुलिस ने आरोपी और परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया.

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में बुधवार को पुलिस दबिश के दौरान हंगामा खड़ा हो गया. यह हंगामा तब हुआ जब पुलिस की टीम नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्स्टांसेस (एनडीपीएस एक्ट) के एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची थी. अरोपी के परिजनों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया और आरोपी को लेकर फरार हो गए. इसका एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

पुलिस ने आरोपी को उसके घर से हिरासत में ले लिया था, लेकिन तभी परिजनों ने विरोध करते हुए पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई और धक्का-मुक्की शुरू कर दी. हालात इतने बिगड़ गए कि परिजन आरोपी को जबरन पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाकर मौके से फरार करा ले गए. इस पूरी घटना को मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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कैसे फरार हुआ आरोपी?

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी के परिवार के पुरुष और महिलाएं मिलकर पुलिस टीम के साथ मारपीट कर रहे हैं और आरोपी को छुड़ा रहे हैं. घटना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है. फरार आरोपी की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं. वहीं, पुलिस ने आरोपी के परिजनों के खिलाफ भी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है.

दरअसल, बुधवार (15 अप्रैल) को मुजफ्फरनगर के खतौली के सीओ रामाशीष यादव ने ही खतौली थाने की पुलिस को एनडीपीएस एक्ट के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे. इसके बाद खतौली कोतवाली पुलिस कस्बे के देवीदास मोहल्ले में एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में वांछित आरोपी और पूर्व सभासद विनोद शेरवान की गिरफ्तारी के लिए दबिश देने पहुंची थी. पुलिस ने आरोपी को पकड़ भी लिया था, लेकिन परिजनों ने उग्र विरोध किया और आरोपी को छुड़ा ले गए. इस संबंध में थाना खतौली पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

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