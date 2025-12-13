मुजफ्फरनगर में मस्जिद के मोज्जिन के साथ मारपीट के वीडियो हो रहे वायरल, कार्रवाई की मांग तेज

उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से एक संवेदनशील और गंभीर मामला सामने आया है, जहां मस्जिद में लाउडस्पीकर को लेकर हुई कहासुनी के दौरान एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर पर मस्जिद के मोज्ज़िन के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगे हैं. पीड़ित पक्ष का दावा है कि पूरी घटना मस्जिद के बाहर लगे CCTV कैमरों में कैद है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन गया है और धार्मिक संगठनों ने आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग तेज कर दी है.

मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मदीना चौक स्थित मदीना मस्जिद का बताया जा रहा है. मस्जिद के मोज्ज़िन इरफान के अनुसार, बुधवार सुबह करीब 6 बजे नमाज़ अदा करने के बाद जब वह मस्जिद से बाहर निकले, तभी चौकी सरवट इंचार्ज विनोद चौधरी अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे. आरोप है कि लाउडस्पीकर को लेकर बातचीत के दौरान पुलिसकर्मी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणियां कीं.

अनुमति के बाद भी अभद्रता का आरोप

मोज्ज़िन इरफान का कहना है कि उन्होंने पुलिसकर्मियों को बताया कि मस्जिद को जिला प्रशासन से लाउडस्पीकर के लिए लिखित अनुमति प्राप्त है, इसके बावजूद उनसे गाली-गलौज की गई. इरफान का आरोप है कि विरोध करने पर उनके साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की गई, जिसमें उन्हें शरीर पर चोटें आई हैं. पीड़ित पक्ष का दावा है कि यह पूरी घटना CCTV फुटेज में साफ तौर पर दिखाई दे रही है.

एसएसपी से मिले प्रतिनधिमंडल

घटना का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, मामला तेजी से तूल पकड़ने लगा. जानकारी मिलते ही जमीयत उलेमा-ए-हिंद सहित अन्य धार्मिक संगठनों के पदाधिकारी मदीना मस्जिद पहुंचे और पीड़ित मोज्ज़िन से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली. इसके बाद संगठनों का एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय वर्मा से मिला और लिखित शिकायत सौंपते हुए आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की.

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के जिला सदर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस तरह की घटनाएं सामाजिक और धार्मिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाली हैं, और इससे आम लोगों का पुलिस पर विश्वास कमजोर होता है. उन्होंने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.

जांच के बाद कार्रवाई का दावा

पुलिस अधिकारियों मानें तो CCTV फुटेज समेत सभी तथ्यों की जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही आगे की वैधानिक कार्रवाई तय की जाएगी. एहतियातन मदीना चौक क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति न उत्पन्न हो. प्रशासन की ओर से लोगों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की गई है.