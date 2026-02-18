हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुजफ्फरनगर: प्रेम संबंधों में बाधा बनी भाभी से बदला, लड़की ने अपनी मासूम भतीजी को उतारा मौत के घाट

मुजफ्फरनगर: प्रेम संबंधों में बाधा बनी भाभी से बदला, लड़की ने अपनी मासूम भतीजी को उतारा मौत के घाट

Muzaffarnagar News: नाराज होकर युवती ने बदला लेने की योजना बना ली. आरोप है कि उसने मोहल्ले के एक युवक से बहला-फुसलाकर नींद की गोलियां मंगाईं. नशीली गोलियां मिलाकर पूरे परिवार को खिला दिया.

By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर | Updated at : 18 Feb 2026 11:54 AM (IST)
Preferred Sources

पश्चिमी  उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के बसी कला गांव में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली सनसनीखेज घटना सामने आई है. प्रेम संबंधों में बाधा बनने से नाराज 25 वर्षीय युवती ने अपनी भाभी और मासूम भतीजी को निशाना बनाते हुए खौफनाक साजिश को अंजाम दे डाला. जिसमें भतीजे की मौत हो गयी, जबकि महिलाकी हालत नाजुक है.

पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है. युवती ने खाने में नींद की गोलियां मिलाकर वारदात को अंजाम दिया था. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गयी है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार, बसी कलां निवासी 25 वर्षीय युवती माना का गांव के ही युवक आदिल से पिछले दो वर्षों से प्रेम संबंध था. परिजनों द्वारा पाबंदी लगाए जाने के बाद भी वह संपर्क में बनी रही. इस बात को लेकर उसकी भाभी फिरदौस उसे टोका-टाकी करती थी. जिससे नाराज होकर युवती ने बदला लेने की योजना बना ली. आरोप है कि उसने मोहल्ले के एक युवक से बहला-फुसलाकर नींद की गोलियां मंगाईं. सोमवार रात उसने चिकन और दूध में नशीली गोलियां मिलाकर पूरे परिवार को खिला दिया, जिससे सभी अचेत हो गए.

इसके बाद उसने अपनी चार वर्षीय भतीजी को उठाकर घर में रखी पानी की टंकी में डाल दिया और ढक्कन बंद कर दिया. वहीं, भाभी के पेट पर चाकू से कई वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. शोर मचने पर युवती ने बदमाशों द्वारा हमले की झूठी कहानी गढ़ दी. मोहल्ले वालों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो पानी की टंकी से मासूम का शव बरामद हुआ, जबकि घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.

तीन घंटे में खुला खौफनाक राज

घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय वर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. सख्ती से पूछताछ में युवती ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त नशीली दवाइयां और चाकू बरामद कर लिए हैं. महज तीन घंटे में पुलिस ने घटना का खुलासा कर दिया. इस दर्दनाक वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

और पढ़ें

About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
Read
Published at : 18 Feb 2026 11:54 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Muzaffarnagar News CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुजफ्फरनगर: प्रेम संबंधों में बाधा बनी भाभी से बदला, लड़की ने अपनी मासूम भतीजी को उतारा मौत के घाट
मुजफ्फरनगर: प्रेम संबंधों में बाधा बनी भाभी से बदला, लड़की ने अपनी मासूम भतीजी को उतारा मौत के घाट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी की सियासत से बड़ी खबर, AIMIM से बसपा अलायंस करेगी या नहीं? मायावती ने साफ कर दी तस्वीर
यूपी की सियासत से बड़ी खबर, AIMIM से बसपा अलायंस करेगी या नहीं? मायावती ने साफ कर दी तस्वीर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आकाश आनंद के ससुर को लेकर मायावती का बड़ा फैसला, 2027 के चुनाव से पहले दी अहम जिम्मेदारी
आकाश आनंद के ससुर को लेकर मायावती का बड़ा फैसला, 2027 के चुनाव से पहले दी अहम जिम्मेदारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: पहाड़ों में बदलेगा मौसम, 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार, मैदान में खिलेगी धूप
उत्तराखंड: पहाड़ों में बदलेगा मौसम, 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार, मैदान में खिलेगी धूप
Advertisement

वीडियोज

Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'?
Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'? | Crime News
DP World Players Championship 2026:हनी वैसोया बने किंग! कुतुब गोल्फ कोर्स में दर्ज की ऐतिहासिक जीत
Sandeep Chaudhary: 'PDA के वोटों की डकैती', विपक्ष का गंभीर आरोप | UP Election 2027 | PDA
Pakistan News: जेल में इमरान की आखों की रोशनी | imran khan eye
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चाइनीज रोबोट लाकर कटवा दी भारत की नाक, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- एक्सपो खाली करो
चाइनीज रोबोट लाकर कटवा दी भारत की नाक, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- एक्सपो खाली करो
मध्य प्रदेश
MP Budget 2026 Live: आज पेश होगा मध्य प्रदेश का बजट, वित्त मंत्री ने जगदीश देवड़ा बताया- 4 स्तंभों पर रहेगा सबसे बड़ा फोकस
आज पेश होगा मध्य प्रदेश का बजट, वित्त मंत्री ने जगदीश देवड़ा बताया- 4 स्तंभों पर रहेगा सबसे बड़ा फोकस
इंडिया
'राहुल गांधी भारत विरोधी ताकतों से जुड़े...', किरेन रिजिजू ने एपस्टीन का नाम लेकर दी उन्हें कार्रवाई की चेतावनी
'राहुल गांधी भारत विरोधी ताकतों से जुड़े', किरेन रिजिजू ने एपस्टीन का नाम लेकर दी उन्हें कार्रवाई की चेतावनी
क्रिकेट
IND VS PAK: पाकिस्तान पर सुपर 8 से बाहर होने का मंडरा रहा खतरा, शदाब खान ने भारत से फाइनल खेलने पर दे दिया बयान
पाकिस्तान पर सुपर 8 से बाहर होने का मंडरा रहा खतरा, शदाब खान ने भारत से फाइनल खेलने पर दे दिया बयान
बॉलीवुड
क्या गोविंदा को माफ कर सकती हैं सुनीता आहूजा? स्टार वाइफ बोलीं- 'मैं मेनोपॉज से गुजर रही हूं मुझे पति की जरूरत..'
क्या गोविंदा को माफ कर सकती हैं सुनीता आहूजा? स्टार वाइफ बोलीं- 'वो हमारे हिसाब से चलें तो...'
इंडिया
Weather Forecast: 'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली समेत देश में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली समेत देश में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
शिक्षा
CM Shri School: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगेंगी AI स्मार्ट क्लासेज, किन विदेशी भाषाओं को पढ़ाने की तैयारी?
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगेंगी AI स्मार्ट क्लासेज, किन विदेशी भाषाओं को पढ़ाने की तैयारी?
हेल्थ
Anger And Heart Disease: बार-बार आता है गुस्सा तो हो जाइए सावधान, हो सकती है दिल की बीमारी
बार-बार आता है गुस्सा तो हो जाइए सावधान, हो सकती है दिल की बीमारी
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget