पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के बसी कला गांव में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली सनसनीखेज घटना सामने आई है. प्रेम संबंधों में बाधा बनने से नाराज 25 वर्षीय युवती ने अपनी भाभी और मासूम भतीजी को निशाना बनाते हुए खौफनाक साजिश को अंजाम दे डाला. जिसमें भतीजे की मौत हो गयी, जबकि महिलाकी हालत नाजुक है.

पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है. युवती ने खाने में नींद की गोलियां मिलाकर वारदात को अंजाम दिया था. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गयी है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार, बसी कलां निवासी 25 वर्षीय युवती माना का गांव के ही युवक आदिल से पिछले दो वर्षों से प्रेम संबंध था. परिजनों द्वारा पाबंदी लगाए जाने के बाद भी वह संपर्क में बनी रही. इस बात को लेकर उसकी भाभी फिरदौस उसे टोका-टाकी करती थी. जिससे नाराज होकर युवती ने बदला लेने की योजना बना ली. आरोप है कि उसने मोहल्ले के एक युवक से बहला-फुसलाकर नींद की गोलियां मंगाईं. सोमवार रात उसने चिकन और दूध में नशीली गोलियां मिलाकर पूरे परिवार को खिला दिया, जिससे सभी अचेत हो गए.

इसके बाद उसने अपनी चार वर्षीय भतीजी को उठाकर घर में रखी पानी की टंकी में डाल दिया और ढक्कन बंद कर दिया. वहीं, भाभी के पेट पर चाकू से कई वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. शोर मचने पर युवती ने बदमाशों द्वारा हमले की झूठी कहानी गढ़ दी. मोहल्ले वालों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो पानी की टंकी से मासूम का शव बरामद हुआ, जबकि घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.

तीन घंटे में खुला खौफनाक राज

घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय वर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. सख्ती से पूछताछ में युवती ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त नशीली दवाइयां और चाकू बरामद कर लिए हैं. महज तीन घंटे में पुलिस ने घटना का खुलासा कर दिया. इस दर्दनाक वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.