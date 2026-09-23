मुजफ्फरनगर में महिला से छेड़छाड़, CCTV में कैद हुई पूरी वारदात

उतर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के खतौली में महिला से छेड़छाड़ का एक CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में मॉर्निंग वॉक से घर लौट रही महिला का एक अज्ञात युवक पीछा करता नजर आ रहा है. आरोप है कि युवक ने अचानक महिला को पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ की.

महिला के शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया. पूरी घटना पास के मकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. इस घटना के बाद इलाके में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं. इसके साथ ही स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश है और जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है.

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क्या है पूरा मामला ?

दरअसल, पूरा मामला खतौली कोतवाली क्षेत्र का है. बताया जा रहा है कि 15 सितंबर की सुबह एक महिला मॉर्निंग वॉक से अपने घर लौट रही थी. इसी दौरान एक अज्ञात युवक उसका पीछा करते हुए आया और रास्ते में महिला को पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ की. महिला के शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया.

घटना पास के मकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया. SSP संजय कुमार वर्मा के निर्देश पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए टीमों को लगाया है.

पुलिस ने शुरू की छानबीन

इस बारे में रुपाली राव CO खतौली ने बताया किसोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हो रहा था, जिसमें एक व्यक्ति महिला के साथ छेड़खानी करता दिखाई दे रहा है. पुलिस ने तत्काल मामले में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है. आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं. जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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