'जज के साथ अन्याय हो तो वो कहां जाए', जज दिवाकर ने ऐसा क्यों कहा?

मुजफ्फरनगर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश के रूप में तैनात न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर गुरुवार को एक 12 साल पुराने मामले में न्यायिक व्यवस्था पर ही सवाल उठा दिए. कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट से जुड़े एक 12 साल पुराने मामले में आरोपी अशोक भारत को साक्ष्यों के अभावों में दोषमुक्त कर दिया, लेकिन इस फैसले के साथ उन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया.

उन्होंने सवाल किया कि जज का काम न्याय करना है, लेकिन यदि उसी के साथ अन्याय हो तो वह कहां जाए? ये सवाल उन्होंने अपनी अदालत से हत्या के 97 मामलों की पत्रावलियां वापस लिए जाने पर उठाए हैं. क्या एक न्यायधीश ऐसे आदेश को मानने के लिए बाध्य है जो विधि के विपरीत हो?

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निर्दोष को न्याय हासिल करने में देरी पर सवाल

गुरुवार को न्यायाधीश दिवाकर ने एनडीपीएस एक्ट से जुड़े एक दस साल पुराने मामले पर सुनवाई की. पुलिस ने 12 साल पहले अशोक की जेब से 150 ग्राम चरस बरामद करने का दावा किया थी. आरोपी के खिलाफ चार्जशीचट दायर की गी थी और अभियोजन की ओर से अदालत में गवाह भी पेश किए गए थे, लेकिन सबूतों के अभाव में कोर्ट ने आरोपी अशोक भारत को दोशमुक्त कर दिया.

इस मामले पर फैसले में उन्होंने कहा कि एक निर्दोष व्यक्ति को न्याय हासिल करने में इतना लंबा समय लग गया. ये देरी निर्दोष व्यक्ति के लिए किसी मानसिक आघात से कम नहीं. उन्होंने इसके बाद अपने निर्णय में कहा कि एक जज के साथ अन्याय हो तो वो कहां जाए?

जनपद न्यायाधीश ने क्यों वापस ली फाइलें?

दरअसल, जल्द ही न्यायाधीश दिवाकर की अदालत में हत्या के 97 मामलों की फाइलें थीं, जिसपर उनको फैसले लेने थे. हत्या व अन्य जघन्य अपराधों से जुड़ी कुल 97 लंबित पत्रावलियां (फाइलें) को 18 अगस्त को तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीरेंद्र कुमार सिंह ने वापस मंगा लिया. ये रिकॉल लंबित फाइलें कानून के अनुसार निपटारे के लिए किया गया. न्यायाधीश बीरेंद्र कुमार सिंह के इस फैसले से न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर खुश नहीं है.

वहीं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि मामले इसलिए वापस लिए गए क्योंकि वकीलों और वादियों को आशंका थी कि न्यायधीश दिवाकर की अदालत में कहीं अन्य मामलों में भी फांसी की सजा न सुना दी जाए. हालांकि, इसको लेकर कोई आधिकारिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है.

4 महीनों में 23 दोषियों को फांसी की सजा

बता दें कि न्यायधीश दिवाकर ने 29 नंवबर, 2025 को जनपद में पदभार ग्रहण किया था. इसके बाद 6 अप्रैल से 7 सितंबर के बीच उन्होंने हत्या के 10 मामलों में 23 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई है. इससे पहले जब वो बरेली में तैनात थे तब उन्होंने 13 मामलों में दोषी पाए गए आरोपियों को मौत की सजा सुनाई थी.

न्यायधीश दिवाकर का कहना है कि न्यायाधीश बीरेंद्र ने अपनी रिटायरमेंट से महज 13 दिन पहले फाइलें रिकॉल की हैं, लेकिन कोई कारण नहीं बताया गया. उन्होंने तत्कालीन जनपद न्यायाधीश के इस फैसले पर सवाल उठाए और इसे विधि के विपरीत बताया. बता दें कि न्यायाधीश बीरेंद्र कुमार सिंह 31 अगस्त 2026 को सेवानिवृत्त हुए हैं.

फाइल वापसी का निर्णय विधि के खिलाफ

न्यायाधीश दिवाकर ने अपने निर्णय में 18 अगस्त को ट्रांसफर की गई हत्या के मामलों की 97 फाइलों पर सवाल उठाए हैं और इसे विधि के खिलाफ बताया. उन्होंने अपने आदेश में कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) 1973 की धारा 409 जिला जज को किसी मामले को वापस लेने की शक्ति देती है, लेकिन धारा 409(2) में ये प्रावधान है कि पार्ट हार्ड (मामलों पर आधी सुनवाई) फाइलों को जज वापस नहीं ले सकते हैं.

उन्होंने अपने निर्णय में मशहूर ब्रिटिश इतिहासकार लार्ड एक्टन के एक कथन का जिक्र करते हुए लिखा कि जब किसी व्यक्ति को अधिकार या शक्ति मिलती है तो उसके भ्रष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है. इसके साथ ही कहा कि शक्ति अच्छी-बुरी नहीं होती, लेकिन उसे धारण करने वाला व्यक्ति उसका इस्तेमाल कैसे करता है, ये उसी पर निर्भर करता है.

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