हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड की धरती से आतंक के अध्याय का अंत, 29 साल में 57 मुकदमे, ऐसी थी विनय त्यागी की क्राइम कुंडली

उत्तराखंड की धरती से आतंक के अध्याय का अंत, 29 साल में 57 मुकदमे, ऐसी थी विनय त्यागी की क्राइम कुंडली

Dehradun News: विनय त्यागी का नाम पहली बार वर्ष 1996 में अपराध की दुनिया में तब सामने आया, जब मुजफ्फरनगर में प्रेम-प्रसंग के विवाद में संदीप और उसके बहनोई प्रदीप की हत्या कर दी थी.

By : दानिश खान | Updated at : 27 Dec 2025 07:58 PM (IST)
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के खाईखेड़ी गांव का कुख्यात गैंगस्टर विनय त्यागी उर्फ टिंकू आखिरकार उत्तराखंड की धरती पर अपने आपराधिक जीवन का अंत कर गया. करीब 29 वर्षों तक अपराध की दुनिया में सक्रिय रहे विनय त्यागी के खिलाफ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और अन्य राज्यों में हत्या, अपहरण, डकैती, रंगदारी और गैंगस्टर एक्ट समेत कुल 57 संगीन मुकदमे दर्ज थे. उसकी मौत के साथ ही पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड में दहशत का एक लंबा अध्याय समाप्त हो गया.

विनय त्यागी का नाम पहली बार वर्ष 1996 में अपराध की दुनिया में तब सामने आया, जब मुजफ्फरनगर के खाईखेड़ी गांव में प्रेम-प्रसंग के विवाद में संदीप उर्फ टोनी और उसके बहनोई प्रदीप (निवासी पिलखुआ, गाजियाबाद) की हत्या कर दी गई. इसी दोहरे हत्याकांड ने विनय को जरायम की राह पर धकेल दिया. इसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और धीरे-धीरे वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधियों की फेहरिस्त में शामिल हो गया.

प्रॉपर्टी विवाद और जबरन कब्जों से बनाया नेटवर्क

विनय त्यागी का पारिवारिक आधार मेरठ से जुड़ा रहा. उसके पिता मेरठ में नौकरी करते थे और विनय की पढ़ाई भी वहीं हुई. बाद में उसने मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा और देहरादून में प्रॉपर्टी विवादों और जबरन कब्जों के जरिए अपना नेटवर्क मजबूत किया. बताया जाता है कि उसने राजनीतिक संरक्षण भी हासिल किया और सियासत में उतरने की ख्वाहिश पाली. विनय ने अपनी पत्नी को दो बार मुजफ्फरनगर के पुरकाजी ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख बनवाया, जबकि खुद सहारनपुर की देवबंद विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ा.

वेस्ट यूपी में विनय त्यागी का था आतंक

राजनीतिक कनेक्शन और अपराध के गठजोड़ के चलते एक समय विनय त्यागी का पश्चिमी यूपी में जबरदस्त आतंक था. हत्या, अपहरण, फिरौती और डकैती के मामलों में उसका नाम मेरठ के सिविल लाइन, मेडिकल, कंकरखेड़ा, लालकुर्ती, सदर बाजार, नौचंदी और ब्रह्मपुरी थानों से लेकर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद, दिल्ली और देहरादून तक दर्ज होता रहा. उसके खिलाफ कई बार गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई.

देहरादून में किडनैप और गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज

उत्तराखंड में भी विनय त्यागी की सक्रियता रही. देहरादून के प्रेमनगर थाने में उसके खिलाफ अपहरण और गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हुए. अक्तूबर माह में देहरादून पुलिस ने उसके खिलाफ एक और गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज किया था. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, वह लंबे समय तक फरार रहा और गिरफ्तारी से बचने के लिए अलग-अलग राज्यों में छिपता रहा.

तीन दशक तक दी पुलिस को चुनौती

करीब तीन दशक तक कानून को चुनौती देने वाले विनय त्यागी की मौत ने एक बार फिर अपराध, राजनीति और पुलिस तंत्र के गठजोड़ पर सवाल खड़े कर दिए हैं. हालांकि, पुलिस के लिए यह एक बड़े अपराधी के अंत के रूप में देखा जा रहा है, वहीं आम लोगों के लिए यह उस खौफ के खत्म होने का संकेत है, जिसने वर्षों तक पश्चिमी यूपी और आसपास के इलाकों को अपनी गिरफ्त में जकड़ रखा था.

Published at : 27 Dec 2025 07:58 PM (IST)
Tags :
Criminal Record UTTARAKHAND NEWS Vinay Tyagi
