हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुजफ्फरनगर में मिलावटी सरसों और रिफाइंड तेल बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, खाद्य विभाग ने की कार्रवाई

मुजफ्फरनगर में मिलावटी सरसों और रिफाइंड तेल बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, खाद्य विभाग ने की कार्रवाई

Muzaffarnagar Food Department Raid: मुजफ्फरनगर में खाद्य विभाग ने मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. खाद्य विभाग की टीम ने मिलावटी सरसों और रिफाइंड तेल बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है.

By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर | Updated at : 21 Feb 2026 10:00 PM (IST)
About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
Published at : 21 Feb 2026 10:00 PM (IST)
Food Department UP NEWS Muzaffarnagar News
मुजफ्फरनगर में मिलावटी सरसों और रिफाइंड तेल बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, खाद्य विभाग ने की कार्रवाई
