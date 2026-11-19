मुजफ्फरनगर में बिजनौर के पूर्व विधायक शाहनवाज राणा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं. शाहनवाज राणा और उनके दो बेटों के खिलाफ नई मंडी कोतवाली में धोखाधड़ी, जालसाजी और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोप है कि तीनों ने एक कारोबारी से करीब 75 लाख रुपये का स्क्रैप और स्पंज आयरन मंगवाया, लेकिन उसका भुगतान नहीं किया. कारोबारी ने पैसे मांगने पर धमकी देने का आरोप भी लगाया है.

दरअसल, पूरा मामला मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है. कारोबारी जितेंद्र चौधरी ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि पूर्व विधायक शाहनवाज राणा और उनके दोनों बेटों आजम राणा व अब्दुल अहद राणा ने हरिद्वार स्थित एक फैक्ट्री को अपनी फैक्ट्री बताकर उनसे करीब 75 लाख रुपये का स्क्रैप और स्पंज आयरन मंगवाया था.

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'सप्लाई के बाद पैसे मांगने पर मिली जान से मारने की धमकी'

पूर्व विधायक शाहनवाज राणा और उनके दो बेटों पर आरोप है कि माल की सप्लाई होने के बाद कारोबारी को भुगतान नहीं किया गया. जब जितेंद्र चौधरी ने अपने रुपये मांगे तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई. इसके बाद कारोबारी ने पुलिस अधिकारियों से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की.

पुलिस पूर्व विधायक और उनके दोनों बेटों पर दर्ज किया केस

मामले की जांच सीओ मंडी के स्तर से कराई गई. शुरुआती जांच में मुकदमा दर्ज करने योग्य साक्ष्य मिलने के बाद नई मंडी कोतवाली में पूर्व विधायक शाहनवाज राणा और उनके दोनों बेटों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) और 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

पुलिस ने शुरू की मामले की तफ्तीश

एसपी सिटी अमृत जैन के मुताबिक, कारोबारी की शिकायत पर सीओ मंडी से जांच कराई गई थी. जांच में प्रथम दृष्टया एफआईआर दर्ज करने के पर्याप्त आधार मिलने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि विवेचना के दौरान सभी साक्ष्यों को शामिल करते हुए मामले का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाएगा.

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