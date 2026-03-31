Muzaffarnagar: ईदी को लेकर हुआ विवाद, पत्नी और दो बच्चों को जहर देकर शख्स ने खुद भी लगाई फांसी, चारों की मौत
Muzaffarnagar News In Hindi: बहन को ईद पर 15 सौ रुपये की ईदी देने को लेकर पति-पत्नी में विवाद हुआ था, जिसके बाद खौफनाक कदम उठाया, और पूरा परिवार मौत के आगोश में सो गया.
उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां एक ही परिवार के चार लोगों के शव बंद कमरे में मिलने से सनसनी फैल गई. घटना की सूचना पर आलाधिकारियों ने फोरेंसिक टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचकर चप्पे चप्पे की बारीकी से जांच पड़ताल करते हुए शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है.
बताया जा रहा है कि बहन को ईद पर 15 सौ रुपये की ईदी देने को लेकर पति-पत्नी में विवाद हुआ था, जिसके चलते पति ने देर रात अपनी पत्नी और दो मासूम बच्चों को जहरीला पदार्थ देकर पहले मौत की नींद सुलाया और फिर खुद भी फांसी के फंदे पर झूल गया. सुबह कमरे का दरवाजा न खुलने पर जब दरवाजा तोड़ कर देखा गया तो पत्नी और दोनों मासूम बच्चों के शव जमीन पर पड़े हुए थे और पति फांसी के फंदे पर लटका हुआ था.
क्या है पूरा मामला ?
जानकारी के मुताबिक, मृतक 30 वर्षीय इरशाद ने ईद पर अपनी एक विवाहित बहन को 15 सौ रुपये की ईदी दी थी जिसका जब इरशाद की पत्नी 25 वर्षीय नौरिन को पता चला तो घर में विवाद खड़ा हो गया. जिसके चलते बताया जा रहा है कि सोमवार को पत्नी नौरिन की मां और बहनों ने आकर खूब झगड़ा भी किया था. जिसके बाद देर रात तक इरशाद ओर नौरिन में झगड़ा होता रहा था. फिर सुबह जब घर का दरवाजा नहीं खुला तो मृतक इरशाद के भाई इनाम ने बताया कि दरवाजा तोड़कर जब देखा गया तो इरशाद फांसी के फंदे पर लटका हुआ था और पत्नी नौरिन के साथ 1 महीने की बेटी अक्सा और 2 साल के बेटे आहिल का शव जमीन पर पड़ा हुआ था.
बच्चों को जहर देकर की आत्महत्या
प्रथमदृष्टया बताया जा रहा है कि शायद इरशाद ने पहले अपनी पत्नी और बच्चों को जहरीला पदार्थ देकर मौत की नींद सुलाया और फिर खुद भी फांसी के फंदे पर झूल कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. बरहाल मौत के पीछे की वजह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगी लेकिन पुलिस इस घटना में हर तथ्यों पर अपनी बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है.
पुलिस ने शुरू की जांच
एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि चार लोगों की मौत की जानकारी पर पुलिस पहुंची थी. दो बच्चों और पति-पत्नी के शव घर से बरामद हुए हैं. सभी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है. बाकी परिजनों और पड़ोसियों से पूछताछ जारी है. जल्द ही पूरे मामले का खुलासा आकिया जाएगा. पहली नजर में केस आत्महत्या का है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL