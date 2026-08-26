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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुजफ्फरनगर में नकली दूध का खेल बेनकाब, 14,500 लीटर दूध समेत केमिकल जब्त

मुजफ्फरनगर में नकली दूध का खेल बेनकाब, 14,500 लीटर दूध समेत केमिकल जब्त

कार्रवाई के दौरान करीब 14,500 लीटर दूध,235 किलो मिल्क पाउडर, 10 किलो घी, 70 किलो क्रीम,10 किलो कास्टिक सोडा और 48 लीटर तरल केमिकल जब्त किया गया. 200 KG मिल्क पाउडर के घोल को मौके पर ही नष्ट कराया गया.

Written By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर |  Updated at : 26 Aug 2026 12:02 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में आगामी त्योहारों को देखते हुए मुजफ्फरनगर में खाद्य विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है. इसी अभियान के तहत बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में खाद्य विभाग की टीम ने एक मिल्क चिलिंग सेंटर पर छापेमारी कर नकली दूध बनाने के खेल का खुलासा किया है.

सोमवार देर रात हुई कार्रवाई के दौरान टीम को मौके पर मिल्क पाउडर और केमिकल के जरिए दूध तैयार किए जाने के सबूत मिले. घंटों चली छापेमारी में खाद्य विभाग ने बड़ी मात्रा में दूध, मिल्क पाउडर, घी, क्रीम और केमिकल बरामद कर जब्त किया.

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14 हजार से अधिक लीटर दूध जब्त 

कार्रवाई के दौरान करीब 14,500 लीटर दूध, 235 किलो मिल्क पाउडर, 10 किलो घी, 70 किलो क्रीम, 10 किलो कास्टिक सोडा और 48 लीटर तरल केमिकल जब्त किया गया. वहीं करीब 200 किलो मिल्क पाउडर के घोल को मौके पर ही नष्ट कराया गया.

खाद्य विभाग की टीम ने कुल 10 सैंपल भी लिए हैं, जिनमें पांच दूध, एक घी, एक क्रीम, एक एसएमपी और दो केमिकल के सैंपल शामिल हैं. जांच के बाद इन सैंपलों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

फैक्ट्री संचालक के खिलाफ कार्रवाई 

वहीं विभाग ने फैक्ट्री का संचालन तत्काल बंद करा दिया है. फैक्ट्री संचालक अकबर के खिलाफ बुढ़ाना कोतवाली में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है. खाद्य अधिकारी अर्चना धीरान ने बताया कि आज बुढाना में अकबर चीलिंग मिल्क सेंटर पर खाद्य प्रशासन विभाग की टीम द्वारा कार्रवाई की गई है. यहां पर हमने 10 सैंपल लिए हैं. पांच दूध के लिए है, एक घी खा लिया है. एक क्रीम का एक एसएमपी और दो केमिकल के लिए हैं.

उन्होंने बताया कि इस समय रक्षाबंधन का त्यौहार है तो खाद्य पदार्थों की डिमांड बढ़ जाती है. दूध की मावे की तो इसी वजह से दूध और मावे पर फोकस किया जा रहा है. उसी को देखते हुए कारवाही की जा रही है. यहां प्रतिष्ठान में दो केमिकल भी प्राप्त हुए हैं, और एसएमपी भी प्राप्त हुआ है.  इसीलिए हमने 10 सैंपल लिए हैं. आगे लगातार निगरानी रखी जा रही है. विभाग की टीम द्वारा और जहां पर भी कोई संदिग्ध या मिलावटी चीज दिखती है.तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी.

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About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
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Published at : 26 Aug 2026 12:02 AM (IST)
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