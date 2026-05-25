हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुजफ्फरनगर: शादी के नाम पर ठगी करने वाला गैंग बेनकाब, दुल्हन बनकर जेवर लेकर फरार होती थीं महिलाएं

मुजफ्फरनगर: शादी के नाम पर ठगी करने वाला गैंग बेनकाब, दुल्हन बनकर जेवर लेकर फरार होती थीं महिलाएं

Muzaffarnagar News In Hindi: ये तीनों ज्यादातर शादी के बाद अगले दिन या कुछ दिनों में झांसा देकर जेवर व नगदी लेकर फार हो जातीं थीं. पुलिस अब इनके गिरोह के मास्टर माइंड और सहयोगी को और तलाश कर रही है

By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 25 May 2026 02:34 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के थाना छपार पुलिस ने शादी कराने के नाम पर सीधे-सादे परिवारों को ठगने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपित महिलाओं के कब्जे से मंगलसूत्र, झुमकी, अंगूठी, पायल और बिछुए समेत कई आभूषण बरामद किए हैं.

ये तीनों ज्यादातर शादी के बाद अगले दिन या कुछ दिनों में झांसा देकर जेवर व नगदी लेकर फार हो जातीं थीं. पुलिस अब इनके गिरोह के मास्टर माइंड और सहयोगी को और तलाश कर रही है. जिसे जल्द गिरफ्तार करने का दावा है.

यह भी पढ़ें: UP Politics: बीजेपी के इन विधायकों ने बदलना चाहा पाला तब भी सपा में शामिल नहीं करेंगे अखिलेश यादव? खुद बताई वजह

शादी के नाम पर परिवार से की ठगी 

पुलिस के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में थाना छपार पुलिस ने यह कार्रवाई की. मामले में वादी ने 23 मई 2026 को थाना छपार में तहरीर देकर बताया था कि उसकी मुलाकात रविन्द्र पुत्र सग्गार निवासी ग्राम घुमावटी से हुई थी. रविन्द्र ने उसके पुत्र की शादी कराने के लिए एक रिश्ता बताया और फोन पर सोनाक्षी नाम की युवती का फोटो दिखाया. शादी कराने के नाम पर परिवार से धनराशि भी ली गई.

वादी के अनुसार हरिद्वार स्थित एक मैरिज होम में शादी कराई गई, जहां वधु को आभूषण दिए गए. शादी के अगले ही दिन युवती जेवर और नगदी लेकर फरार हो गई. शिकायत के आधार पर थाना छपार में मुकदमा दर्ज कर पुलिस टीम गठित की गई.

साजिश के तहत शादी न होने वाले परिवार बनते थे निशाना 

पुलिस ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए सोनाक्षी पुत्री वेदपाल, कामिनी पत्नी वेदपाल और आशा पत्नी राजेन्द्र निवासी दुर्गाविहार, थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपिताओं ने बताया कि वे ऐसे परिवारों को निशाना बनाती थीं जिनके यहां शादी में परेशानी होती थी. गिरोह पहले रिश्ता तय कराता, फिर खर्चे के नाम पर पैसे लेता और शादी के एक-दो दिन बाद युवती जेवर व नगदी लेकर फरार हो जाती थी.

यह भी पढ़ें: चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, 20 लाख पार पहुंचे श्रद्धालु, 86 यात्रियों की मौत

About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
Read More
Published at : 25 May 2026 02:30 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Muzaffarnagar News CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कौशांबी में हाईवे पर पलटा बकरियों से भरा ट्रक, घायलों की मदद की बजाय भीड़ में मची लूट की होड़
कौशांबी में हाईवे पर पलटा बकरियों से भरा ट्रक, घायलों की मदद की बजाय भीड़ में मची लूट की होड़
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुजफ्फरनगर: शादी के नाम पर ठगी करने वाला गैंग बेनकाब, दुल्हन बनकर जेवर लेकर फरार होती थीं महिलाएं
मुजफ्फरनगर: शादी के नाम पर ठगी करने वाला गैंग बेनकाब, दुल्हन बनकर जेवर लेकर फरार होती थीं महिलाएं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून में STF की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की सेक्सटॉर्शन गैंग का फरार सरगना गिरफ्तार
देहरादून में STF की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की सेक्सटॉर्शन गैंग का फरार सरगना गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Weather Live Updates: दिल्ली NCR में जल्द हो सकती है बारिश, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के कुछ हिस्सों में भी राहत की उम्मीद
दिल्ली NCR में जल्द हो सकती है बारिश, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के कुछ हिस्सों में भी राहत की उम्मीद
Advertisement

वीडियोज

New Renault Duster 2026 road trip Review | #renaultduster #review #autolive
Twisha Sharma Murder Case: ट्विशा केस में आज कोर्ट में क्या हुआ? | Supreme Court Hearing
Marco Rubio Taj Mahal Visit: ताजमहल देखने पहुंचे मार्को रुबियो | Breaking | US India Relations
US-Israel-Iran War: यूरेनियम छोड़ने से ईरान का इनकार | Breaking | Donald Trump
US-Israel-Iran War: ट्रंप के शांति समझौता संकेत से कच्चे तेल में बड़ी गिरावट! | US Oil Crash
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत आ रहे 114 राफेल लड़ाकू विमान, सरकार ने कर दिया रास्ता साफ, IAF की ताकत देख कांप उठेंगे शहबाज-मुनीर!
भारत आ रहे 114 राफेल, सरकार ने कर दिया रास्ता साफ, IAF की ताकत देख कांप उठेंगे शहबाज-मुनीर!
बिहार
फाल्टा उपचुनाव: BJP की प्रचंड जीत पर शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान, TMC के लिए कर दी 'भविष्यवाणी'
फाल्टा उपचुनाव: BJP की प्रचंड जीत पर शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान, TMC के लिए कर दी 'भविष्यवाणी'
विश्व
Hajj 2026: हज 2026 की शुरुआत, मक्का में 15 लाख से ज्यादा हाजियों के पहुंचने की तैयारी, सऊदी में कैसे हैं इंतजाम?
हज 2026 की शुरुआत, मक्का में 15 लाख से ज्यादा हाजियों के पहुंचने की तैयारी, सऊदी में कैसे हैं इंतजाम?
क्रिकेट
Vaibhav Sooryavanshi IPL 2026: 15 साल की उम्र में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी के नाम एक और खिताब
15 साल की उम्र में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी के नाम एक और खिताब
बॉलीवुड
Raja Shivaji BO Day 24: चौथे संडे फिर 'राजा शिवाजी' की दहाड़ से गूंजा बॉक्स ऑफिस, कमाई में आया जबरदस्त उछाल, इतिहास रचने से इंचभर है दूर
चौथे संडे फिर 'राजा शिवाजी' की दहाड़ से गूंजा बॉक्स ऑफिस, इतिहास रचने से इंचभर है दूर
हेल्थ
Explained: आंत-पेट में ऑक्सीजन पहुंचना बंद, शरीर में खून के थक्के और किस्सा खत्म! कितनी गर्मी झेलने के बाद कैसे हो जाती मौत?
आंत-पेट में ऑक्सीजन पहुंचना बंद, शरीर में खून के थक्के और किस्सा खत्म! गर्मी से कैसे होती मौत?
ट्रेंडिंग
Viral Video: तपती गर्मी में प्यास के लिए जद्दोजहद, खाईं में उतरकर पानी भरती लड़कियों का वीडियो देख आ जाएंगे आंसू
तपती गर्मी में प्यास के लिए जद्दोजहद, खाईं में उतरकर पानी भरती लड़कियों का वीडियो देख आ जाएंगे आंसू
एग्रीकल्चर
खेत में दवा के छिड़काव के लिए कैसे खरीद सकते हैं ड्रोन, जान लें पूरा प्रोसीजर
खेत में दवा के छिड़काव के लिए कैसे खरीद सकते हैं ड्रोन, जान लें पूरा प्रोसीजर
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget