मुजफ्फरनगर में नकली ब्रांडेड शराब का खेल बेनकाब, 7 आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में महंगी ब्रांडेड शराब के नाम पर सस्ती शराब बेचने वाले एक बड़े गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. नगर कोतवाली पुलिस और जिला एसओजी की संयुक्त टीम ने रामपुर तिराहे के पास चेकिंग के दौरान तीन कारों में सवार सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 210 शराब की बोतलें, 99 खाली बोतलें, ढक्कन, नकली रैपर बनाने की सामग्री, एक विशेष सीलिंग मशीन, पांच मोबाइल फोन और तीन कार बरामद की हैं.

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चंडीगढ़ से खरीदते थे शराब

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी चंडीगढ़ से 200 से 250 रुपये तक की सस्ती शराब खरीदते थे. इसके बाद कबाड़ियों से महंगी ब्रांडेड शराब की खाली बोतलें खरीदकर उनमें सस्ती शराब भरते थे. बोतलों पर नकली रैपर लगाकर विशेष मशीन से सील किया जाता था और फिर पेटियों में पैक करके बाजार में सप्लाई किया जाता था. इस तरह 200 से 250 रुपये की शराब को करीब 3,000 रुपये तक की ब्रांडेड शराब बताकर बेचा जाता था.

कई राज्यों तक फैला था नेटवर्क

पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरोह का नेटवर्क उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, गुजरात और उत्तराखंड समेत कई राज्यों तक फैला हुआ था. गिरोह के सदस्य अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालते थे. कोई सस्ती शराब की व्यवस्था करता था, तो कोई बोतलों में शराब भरने, नकली रैपर लगाने, पैकिंग और सप्लाई का काम करता था। इस पूरे खेल के जरिए आरोपी मोटा मुनाफा कमा रहे थे.

चेकिंग के दौरान पकड़ा था

एएसपी सिद्धार्थ के मिश्रा ने बताया कि कल देर रात थाना नगर कोतवाली पुलिस और जिला एसओजी की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान ऐसी गाड़ियों को पकड़ा, जिसमें से सात लोगों को गिरफ्तार किया है. इन लोगों के कब्जे से जिसमें 200 से 210 बोतल शराब की ब्रांडेड शराब की बोतल 99 खाली बोतल ढक्कन मिले और अन्य सामग्री मिली. अब तक पता चला है यह कुछ सस्ती शराब जो होती है उसको ब्रांडेड बोतल की शराब में भरकर असली शराब की तरह बेचने का काम करते हैं.

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