5वीं पास शातिर अपराधियों ने की 85 करोड़ की ठगी, डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर करते थे अपराध
Muzaffarnagar News: दो आरोपी पहले सिलाई का काम करते थे, लेकिन अधिक कमाई के लालच में साइबर ठगी के धंधे में उतर गए. यह मामला साइबर ठगी के बढ़ते खतरे को दर्शाता है.
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के थाना साइबर क्राइम पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी के बड़े मामले का खुलासा करते हुए 50 हजार रुपये के इनामी समेत तीन शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. हैरानी की बात यह है कि तीनों आरोपी केवल पांचवीं पास हैं और पिछले छह महीने से गैंग बनाकर करोड़ों रुपये की ठगी को अंजाम दे रहे थे.
गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से दो मोबाइल फोन, एक चेकबुक और एक डायरी बरामद की गई है. पुलिस के अनुसार गृह मंत्रालय के ऑनलाइन पोर्टल "प्रतिबिंब" पर मिली शिकायतों के आधार पर जांच शुरू की गई थी. पुलिस के मुताबिक देशभर में इनके खातों के खिलाफ लगभग 70 शिकायतें दर्ज हैं, जिनमें करीब 85 करोड़ रुपये की फ्रॉड मनी का मामला सामने आया है.
डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर करते थे ठगी
जांच में सामने आया कि आरोपी लोगों को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर ठगी करते थे. ठगी की रकम अलग-अलग बैंक खातों में मंगाई जाती थी और बाद में उसे निकालकर USDT क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर दिया जाता था. जांच में करीब 60 से 70 लाख रुपये की राशि इन खातों में ट्रांसफर होना पाया गया है.
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नदीम पुत्र मेहरबान और गुफरान पुत्र मुस्तफा निवासी ग्राम कुटेसरा थाना चरथावल तथा मयूर अफजल राणा पुत्र नौशाद राणा निवासी सुजडू थाना खालापार, जनपद मुजफ्फरनगर के रूप में हुई है. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे पांच से दस प्रतिशत कमीशन पर बैंक खाते उपलब्ध कराते थे. शिकायत दर्ज होने पर खाते फ्रीज हो जाते थे, जिसके बाद वे अन्य लोगों के नाम से नए खाते खुलवाकर ठगी का सिलसिला जारी रखते थे. बरामद खातों में दो माह के भीतर करीब 30 लाख रुपये का लेनदेन हुआ है.
4.4 करोड़ की एक शिकायत
एसपी क्राइम इंदु प्रकाश ने पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि एक डिजिटल अरेस्ट मामले में 4.4 करोड़ रुपये की ठगी की शिकायत मिली थी. ट्रांजेक्शन ट्रेस करने पर रकम मुजफ्फरनगर में निकाली गई पाई गई. जांच में सामने आया कि आरोपी फ्रॉड की रकम खातों में मंगाकर उसे USDT में बदलते थे और कमीशन काटकर आगे ट्रांसफर कर देते थे. तीसरा आरोपी मयूर USDT के क्रय-विक्रय का काम करता था.
सिलाई छोड़कर शुरू की साइबर ठगी
पुलिस ने बताया कि दो आरोपी पहले सिलाई का काम करते थे, लेकिन अधिक कमाई के लालच में साइबर ठगी के धंधे में उतर गए. मामले में मु.अ.सं. 11/2026 के तहत धारा 318(4), 336, 338 BNS व 66C, 66D आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.
यह मामला साइबर ठगी के बढ़ते खतरे को दर्शाता है. पांचवीं पास आरोपियों द्वारा करोड़ों की ठगी यह साबित करता है कि साइबर अपराध में तकनीकी शिक्षा की जरूरत नहीं होती, बल्कि ठगी के तरीके और नेटवर्क ही काफी हैं. पुलिस की यह कार्रवाई सराहनीय है और आगे भी ऐसे गिरोहों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है.
