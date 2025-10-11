मुजफ्फरनगर में गैर समुदाय की लड़की से लव मैरिज करने पर युवक पर हमला, आरोपी गिरफ्तार

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, यहां एक युवक को मुस्लिम युवती से प्रेम विवाह करना भारी पड़ गया है. युवती के परिनजों ने शनिवार (11 अक्टूबर 2025) को युवक पर जानलेवा हमला कर दिया. यह पूरी घटना पास की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक, पूरा मामला तितावी थाना क्षेत्र के जसोई गांव का है. बताया गया कि, नगला पिथौरा गांव निवासी सूरज ठाकुर ने डेढ़ साल पहले डॉक्टर नसीम की बेटी अर्शी से कोर्ट मैरिज की थी. दोनों की एक बेटी भी है, लेकिन यह अंतरधार्मिक विवाह युवती के परिवार वालों को नागवार गुजरा और उन्होंने अपनी “बेज्जती” का बदला लेने की ठान ली.

बेज्जती का बदला लेने के लिए किया हमला

बताया गया कि, युवती द्वारा दूसरे गैर धर्म के युवक शादी करने घटना से नाराज युवती के परिजनों ने शनिवार को सूरज जब जसोई गांव में एक दुकान देखने गया था, तभी उस पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल सूरज को पहले जिला अस्पताल और फिर मेरठ रेफर किया गया है.

साधना आश्रम के महंत ने प्रशासन को दी चेतावनी

इस हमले की तस्वीरें एक दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गईं, जो अब वायरल हैं. मामले में आक्रोश बढ़ता देख योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर महाराज ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो सनातन समाज आरोपियों के घर के बाहर महापंचायत करेगा.

पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार

वहीं इस घटना के बाबत, एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मामला गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया है. उन्होंने यह भी बताया है कि इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.