मुजफ्फरनगर में बुर्काधारी गैंग का आतंक, एक साथ कटी चार लोगों की जेब, मास्टरमाइंड महिला गिरफ्तार

मुजफ्फरनगर सिटी की हृदयस्थली शिव चौक के पास गोल मार्केट में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब भीड़भाड़ वाले बाजार में एक साथ चार लोगों की जेब कट गई. चंद मिनटों के भीतर 40 हजार रुपये से अधिक की नकदी चोरी हो गई. पीड़ितों की शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और 24 घंटे के भीतर बुर्काधारी महिला गिरोह की मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया.

जानकारी के अनुसार, आबकारी पुलिस चौकी इंचार्ज शशि कपूर ने शिकायत मिलते ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कराई. फुटेज में कुछ बुर्काधारी महिलाएं लोगों की जेब काटते हुए नजर आईं. हैरानी की बात यह रही कि इस गिरोह में एक आठ साल की बच्ची भी शामिल पाई गई.

गिरोह की मास्टरमाइंड महिला गिरफ्तार

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जांच तेज की और जानसठ क्षेत्र की रहने वाली तीन से चार बहनों को चिन्हित किया. गुरुवार सुबह पुलिस ने गिरोह की मास्टरमाइंड साजिया को दबोच लिया. पूछताछ के दौरान पहले उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सख्ती के बाद उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया.

मामले पर पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस के अनुसार, बुधवार को मंसूरपुर थाना क्षेत्र के सोंटा गांव निवासी विषांक राठी की जेब से 25 हजार रुपये, खालापार निवासी शबनम के पर्स से 5 हजार रुपये, उत्तराखंड के रुड़की से इलाज कराने आई सपना के पर्स से 10 हजार रुपये और एक अन्य व्यक्ति की जेब से नकदी चोरी की गई थी. इन सभी घटनाओं में साजिया और उसका गिरोह शामिल था. चोरी में उसकी बहनें और आठ साल की भतीजी भी सहयोग कर रही थीं.

काफी समय से बाजार में सक्रिय था गिरफ्तार

पुलिस ने साजिया समेत गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. बताया जा रहा है कि यह गिरोह काफी समय से बाजारों में सक्रिय था. पुलिस की त्वरित कार्रवाई से व्यापारियों और आम लोगों ने राहत की सांस ली है, हालांकि एक नाबालिग बच्ची को चोरी में शामिल किए जाने को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं.