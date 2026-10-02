मुजफ्फरनगर: चिकन मार्केट में पुलिस की सख्ती, 11 बजे तक दुकानें बंद करने की हिदायत

उतर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के खालापार थाना क्षेत्र में रात तक गुलजार रहने वाली मीनाक्षी चौक की चिकन मार्केट में मंगलवार रात पुलिस की सख्ती देखने को मिली. इंस्पेक्टर खालापार विजय कुमार पुलिस फोर्स के साथ मार्केट पहुंचे और दुकानदारों को रात में जल्द दुकानें बंद करने की हिदायत दी. पुलिस ने दुकानदारों से 10 बजकर 50 मिनट पर लाइट बंद करने और 11 बजे तक ग्राहकों को दुकान से बाहर करने की बात कही.

पुलिस की कार्रवाई के दौरान मार्केट में हड़कंप की स्थिति दिखाई दी. इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी दुकानों के बाहर रखे सामान को हटाते और लात मारते हुए भी कैमरे में नजर आए.

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क्या है पूरा मामला ?

दरअसल, मीनाक्षी चौक की इस चिकन मार्केट में दो दिन पहले सपा नेता और कार्यकर्ता के बीच मारपीट का मामला सामने आया था. इसके अलावा मार्केट में आए दिन विवाद और झगड़े होने की शिकायतें भी सामने आती रहती हैं. इन्हीं घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने दुकानदारों से रात में जल्द मार्केट बंद कराने को लेकर सख्ती की.

हालांकि, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दुकानों को बंद करने का कोई आधिकारिक समय निर्धारित नहीं किया गया है. पुलिस इसे मार्केट में अतिक्रमण और विवाद की स्थिति रोकने के लिए दुकानदारों से की जा रही अपील बता रही है.

पुलिस की दुकानदारों से सहयोग की अपील

एएसपी सिद्धार्थ के मिश्रा के मुताबिक, पुलिस का मकसद किसी को असुविधा पहुंचाना नहीं है. मार्केट कमेटी लगातार पुलिस के संपर्क में रहती है और दुकानदारों से सहयोग की अपील की जा रही है, ताकि अतिक्रमण और लड़ाई-झगड़े की संभावनाओं को रोका जा सके.

वहीं, पुलिस की ओर से 10:50 बजे लाइट बंद करने और 11 बजे तक ग्राहकों को बाहर करने की बात कहे जाने का वीडियो भी सामने आया है. ऐसे में अब देखना होगा कि पुलिस की यह सख्ती आगे भी जारी रहती है या फिर मार्केट में पहले की तरह देर रात तक दुकानें खुलती रहेंगी.

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