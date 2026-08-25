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मुजफ्फरनगर तेज रफ्तार कार ने बुलेट को मारी टक्कर, बाइक सवार की मौत

मुजफ्फरनगर में दिल्ली देहरादून हाईवे पर एक बुलेट सवार को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने टक्कर मार दी, इस हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस खौफनाक हादसे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है.

Written By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर |  Updated at : 25 Aug 2026 01:48 PM (IST)
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पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया, जहां सड़क पार कर रहे बुलेट सवार को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने जोरदार टक्कर मार दी. ये टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार उछलकर दूर जा गिरा और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया, इस घटना का सीसीटीवी भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

खबर के मुताबिक मुजफ्फरनगर के पुरकाजी थाना क्षेत्र के फलौदा के पास नेशनल हाईवे पर एक कट है. जहां 20 अगस्त की रात को 40 वर्षीय जावेद  बुलेट से सड़क पार कर रहा था. इसी दौरान हरिद्वार की ओर से तेज रफ्तार में आ रही स्कॉर्पियो कार ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. ये टक्कर इतनी भीषण थी कि जावेद ने तीन सेकंड में ही दम तोड़ दिया. 

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खौफनाक हादसे का सीसीटीवी वीडियो वायरल 

इस हादसे का सीसीटीवी वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से जावेद कट से बुलेट को मोड़ रहा था, तभी अचानक पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. 

वहीं, पुरकाजी नगर पंचायत अध्यक्ष जाहिर फारूकी ने भी वीडियो जारी कर लोगों से सड़क पर सावधानी बरतने की अपील की है. फारुकी ने कहा कि फलोद तिराहा पर जावेद की जरा सी लापरवाही उसकी जिंदगी पर भारी पड़ गई. उसने बिना लेफ्ट साइड देखे बाइक मोड़ दी और पीछे से आ रही कार से टक्कर हो गई. उन्होंने कहा कि अगर किसी की जान जाती है तो पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है. 

जाहिर फारुकी ने अपील की कि ऐसे मोड़ पर ध्यान रखें और सावधानी से ही सड़क पार करें. बाइक पर हेलमेट का प्रयोग जरूर करें, हेलमेट से जीवन बचने के जांच रहते हैं. आपका जीवन बहुत अनमोल है, आपके परिवार वाले आपके बच्चे आपसे जुड़े हुए है. सभी लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं. ऐसी घटनाओं से हमें सीख लेनी चाहिए. 

About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
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Published at : 25 Aug 2026 01:48 PM (IST)
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