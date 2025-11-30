बस्ती के परशुरामपुर थाना क्षेत्र का यरता गांव अचानक सुर्खियों में आ गया. यहां एक अनोखा विवाह होने जा रहा था, जो परिवारों की आपसी सहमति से तय हुआ था, लेकिन गांव के कुछ लोगों और बाहरी संगठनों के विरोध के चलते यह शादी होते-होते रह गई. हिंदू संगठनों की सख्ती के बाद मुस्लिम दूल्हे के ऊपर लव जिहाद को धाराओं में मुकदमा तक दर्ज हो गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है.

दरअसल, इस अनोखी प्रेम कहानी की शुरुआत गोंडा जिले में हुई थी. दूल्हा, साजिद अली, मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखता है. वहीं दुल्हन दलित परिवार से है. साजिद और लड़की की मुलाकात गोंडा में आयोजित एक विवाह समारोह के दौरान हुई थी. यह मुलाकात जल्द ही गहरे प्रेम में बदल गई. प्यार परवान चढ़ा तो दोनों ने अपने परिवारों को शादी के लिए राजी किया, दोनों परिवारों ने सहमति दे दी.

मुस्लिम रीति रिवाज से सजी बारात देख हैरान हुए लोग

परिवार की सहमति के बाद यरता गांव में दलित परिवार के घर विवाह की पूरी तैयारी कर ली गई थी. सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था. दोपहर, जब साजिद अली अपनी बारात लेकर यरता गांव पहुंचे, तो मुस्लिम रीति-रिवाज से सजी इस बारात को देखकर गांव के कुछ लोग हैरान रह गए. एक दलित परिवार में मुस्लिम युवक का बारात लेकर आना, एक ऐसी बात थी जो गांव में तेजी से अफवाहों और चर्चाओं का विषय बन गई.

हिंदू संगठनों ने बताया लव जिहादा का मामला

वहीं इस बात की जानकारी होने पर विश्व हिंदू महासंघ के स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता तुरंत मौके पर पहुंच गए. उनका आरोप था कि यह सामान्य विवाह नहीं है, बल्कि 'लव जिहाद' का मामला है. उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम युवक द्वारा एक दलित हिंदू लड़की से शादी करना धर्म परिवर्तन की साजिश का हिस्सा है. कार्यकर्ताओं ने मौके पर ही जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके कारण गांव का माहौल अत्यधिक तनावपूर्ण हो गया.

हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस

वहीं हंगामे की सूचना मिलते ही, थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस की एक बड़ी टीम बिना किसी देरी के यरता गांव पहुंची. स्थिति की गंभीरता को समझते हुए, पुलिस ने फौरन हस्तक्षेप किया और सबसे पहले दूल्हे साजिद अली और उसके कुछ बारातियों को हिरासत में ले लिया, ताकि दोनों पक्षों के बीच टकराव को रोका जा सके.

इस मामले पर एसपी अभिनंदन ने बताया कि इंटरकास्ट शादी की शिकायत मिली थी, कुछ हिंदू संगठनों ने भी इस विवाह का विरोध किया, जांच में पता चला है कि लड़का बालिग है जब कि लड़की नाबालिग है, जिस वजह से कानूनी रूप से यह शादी जायज नहीं हैं. पुलिस पूरे प्रकरण की बारीकी से जांच कर रही है.

उन्होंने कहा कि पुलिस का प्राथमिक उद्देश्य इस समय गांव में शांति व्यवस्था कायम रखना है. विरोध के कारण तनाव बहुत ज्यादा है, इसलिए पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर स्थिति को नियंत्रण में लिया है और गांव में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है. वही धर्म परिवर्तन और जबरिया शादी करने के आरोप में लड़के साजिद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.