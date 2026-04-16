Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सपा ने मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की.

गृह मंत्री अमित शाह ने इस मांग को असंवैधानिक बताया.

सपा ने 34 वर्षों में केवल 3 मुस्लिम महिला सांसद भेजे.

मांग वोट बैंक, महिला आरक्षण पर जवाबी राजनीति के लिए है.

लोकसभा के विशेष सत्र में 16 अप्रैल 2026, गुरुवार को संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026, संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 और परिसीमन विधेयक, 2026 पेश किया गया. विधेयक पेश होने से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव ने मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की मांग उठाई.

इस मांग को गृह मंत्री अमित शाह ने असंवैधानिक बता दिया. इतना ही नहीं उन्होंने सपा चीफ पर तंज कसते हुए यह भी कहा कि सपा सभी टिकट मुस्लिम सांसदों को दे दे, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं आई है.

अब तक सिर्फ 3 महिला सांसद

बताते चलें कि स्थापना के 34 सालों में सपा अब तक सिर्फ 3 मुस्लिम महिलाओं को लोकसभा की चौखट तक भेज पाई है. इसमें भी एक सांसद प्रत्याशी, सपा की थीं, लेकिन उन्हें बसपा और लोकदल दोनों का समर्थन हासिल था.

सपा की पहली महिला मुस्लिम सांसद रुबाब सईदा साल 2004 से 2009, तबस्सुम हसन 2009-14 और इकरा हसन 2024 में सांसद चुनीं गईं. इसमें तबस्सुम ने सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था लेकिन उस वक्त बसपा और लोकदल ने भी उनका समर्थन किया था.

तीनों महिला मुस्लिम सांसद क्रमशः बहराइच और कैराना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से थीं.

अब सवाल उठ रहा है कि पार्टी की स्थापना के 34 साल के बाद भी जिस दल से सिर्फ 3 महिला सांसदों को भेजा गया हो, वह पार्टी एकाएक मुस्लिम आरक्षण की मांग क्यों उठा रही है?

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वोट बैंक

समाजवादी पार्टी का मुख्य समर्थन आधार मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग रहा है. मुस्लिम आरक्षण की मांग, खासकर मुस्लिम महिलाओं को अलग समूह के रूप में साधने की कोशिश हो सकती है-यानी अल्पसंख्यक वर्ग के भीतर एक नया राजनीतिक आधार तैयार करना.

महिला आरक्षण पर जवाबी राजनीति

जब महिला आरक्षण को लेकर देशभर में चर्चा हो रही है, तब यह मांग एक जवाबी राजनीति के रूप में सामने आती है-कि केवल महिला होने के आधार पर नहीं, बल्कि महिला और सामाजिक न्याय (मुस्लिम/पिछड़ा) को साथ देखकर आरक्षण दिया जाए.

पिछड़ा बनाम सवर्ण विमर्श को आगे बढ़ाना

यह मुद्दा उस बहस को फिर से जीवित करता है कि आरक्षण का लाभ किन महिलाओं तक पहुंचेगा-सिर्फ मजबूत वर्गों तक या हाशिए पर खड़े समुदायों तक भी. इससे पार्टी अपने पारंपरिक पिछड़ा-मुस्लिम समीकरण को मजबूत करना चाहती है.

दबाव बनाने की रणनीति

कई बार ऐसी मांगें सरकार पर दबाव बनाने का तरीका होती हैं-ताकि अगर सीधे मुस्लिम आरक्षण न भी मिले, तो पिछड़ी महिलाओं या किसी उप-कोटे की व्यवस्था बनाई जा सके. बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने बीते दिनों ऐसी मांग की थी. मायावती की इस मांग का सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चीफ और योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने भी समर्थन दिया था. ऐसे में सपा, बसपा की इस मांग को सीधे समर्थन न देकर दूसरी तरह से अपनी बात रखते हुए दिख रही है.