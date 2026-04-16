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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड34 साल में लोकसभा को सिर्फ 3 मुस्लिम महिला सांसद दे पाई सपा! अब अखिलेश को क्यों सता रही इतनी चिंता?

34 साल में लोकसभा को सिर्फ 3 मुस्लिम महिला सांसद दे पाई सपा! अब अखिलेश को क्यों सता रही इतनी चिंता?

Muslim Women Reservation: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा में मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की मांग उठाई है. अब इसके बाद कई चर्चाएं शुरू हो गईं हैं.

By : राहुल सांकृत्यायन | Updated at : 16 Apr 2026 01:11 PM (IST)
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  • सपा ने मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की.
  • गृह मंत्री अमित शाह ने इस मांग को असंवैधानिक बताया.
  • सपा ने 34 वर्षों में केवल 3 मुस्लिम महिला सांसद भेजे.
  • मांग वोट बैंक, महिला आरक्षण पर जवाबी राजनीति के लिए है.

लोकसभा के विशेष सत्र में 16 अप्रैल 2026, गुरुवार को संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026, संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 और परिसीमन विधेयक, 2026 पेश किया गया. विधेयक पेश होने से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव ने मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की मांग उठाई.

इस मांग को गृह मंत्री अमित शाह ने असंवैधानिक बता दिया. इतना ही नहीं उन्होंने सपा चीफ पर तंज कसते हुए यह भी कहा कि सपा सभी टिकट मुस्लिम सांसदों को दे दे, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं आई है.

अब तक सिर्फ 3 महिला सांसद

बताते चलें कि स्थापना के 34 सालों में सपा अब तक सिर्फ 3 मुस्लिम महिलाओं को लोकसभा की चौखट तक भेज पाई है. इसमें भी एक सांसद प्रत्याशी, सपा की थीं, लेकिन उन्हें बसपा और लोकदल दोनों का समर्थन हासिल था. 

सपा की पहली महिला मुस्लिम सांसद रुबाब सईदा साल 2004 से 2009,  तबस्सुम हसन  2009-14 और   इकरा हसन 2024 में सांसद चुनीं गईं. इसमें तबस्सुम ने सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था लेकिन उस वक्त बसपा और लोकदल ने भी उनका समर्थन किया था.

तीनों महिला मुस्लिम सांसद क्रमशः बहराइच और कैराना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से थीं.

अब सवाल उठ रहा है कि पार्टी की स्थापना के 34 साल के बाद भी जिस दल से सिर्फ 3 महिला सांसदों को भेजा गया हो, वह पार्टी एकाएक मुस्लिम आरक्षण की मांग क्यों उठा रही है?

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वोट बैंक

समाजवादी पार्टी का मुख्य समर्थन आधार मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग रहा है. मुस्लिम आरक्षण की मांग, खासकर मुस्लिम महिलाओं को अलग समूह के रूप में साधने की कोशिश हो सकती है-यानी अल्पसंख्यक वर्ग के भीतर एक नया राजनीतिक आधार तैयार करना.

महिला आरक्षण पर जवाबी राजनीति

जब महिला आरक्षण को लेकर देशभर में चर्चा हो रही है, तब यह मांग एक जवाबी राजनीति के रूप में सामने आती है-कि केवल महिला होने के आधार पर नहीं, बल्कि महिला और सामाजिक न्याय (मुस्लिम/पिछड़ा) को साथ देखकर आरक्षण दिया जाए.

पिछड़ा बनाम सवर्ण विमर्श को आगे बढ़ाना

यह मुद्दा उस बहस को फिर से जीवित करता है कि आरक्षण का लाभ किन महिलाओं तक पहुंचेगा-सिर्फ मजबूत वर्गों तक या हाशिए पर खड़े समुदायों तक भी. इससे पार्टी अपने पारंपरिक पिछड़ा-मुस्लिम समीकरण को मजबूत करना चाहती है.

दबाव बनाने की रणनीति

कई बार ऐसी मांगें सरकार पर दबाव बनाने का तरीका होती हैं-ताकि अगर सीधे मुस्लिम आरक्षण न भी मिले, तो पिछड़ी महिलाओं या किसी उप-कोटे की व्यवस्था बनाई जा सके. बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने बीते दिनों ऐसी मांग की थी. मायावती की इस मांग का सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चीफ और योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने भी समर्थन दिया था. ऐसे में सपा, बसपा की इस मांग को सीधे समर्थन न देकर दूसरी तरह से अपनी बात रखते हुए दिख रही है. 

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 16 Apr 2026 01:09 PM (IST)
Tags :
Women Reservation Bill Samajwadi Party Akhilesh Yadav Up News Up Politics
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