पति के जन्मदिन के दिन मुस्कान ने बेटी को दिया जन्म, नीले ड्रम में दफनाया था सौरभ राजपूत का शव

अपने पति का कत्ल कर नीले ड्रम में दफन करने वाली मुस्कान रस्तोगी ने सोमवार (24 नवंबर) को बेटी को जन्म दिया. उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था. पति सौरभ राजपूत का कत्ल करने के बाद मुस्कान अपने प्रेमी साहिल शुक्ला संग मनाली गई और दोनों ने शादी कर ली थी. 11 दिनों के हनीमून के बाद दोनों लौटे थे. लौटते ही पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया था. 8 सदस्यीय टीम की निगरानी में मुस्कान ने बेटी को जन्म दिया. आज सौरभ राजपूत का जन्मदिन भी है. 3 मार्च 2025 को मुस्कान और उसके प्रेमी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था. 19 मार्च से मुस्कान और उसका प्रमी जेल में बंद हैं.

अस्पताल में हुई नॉर्मल डिलीवरी

मुस्कान की अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी हुई. शाम करीब सात बजे उसने बेटी को जन्म दिया. इसी साल अप्रैल में मुस्कान का अल्ट्रासाउंड कराया गया था. वह अपने पति सौरभ राजपूत की हत्‍या के पहले से ही गर्भवती थी.

प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या

गौरतलब है कि लंदन से मेरठ लौटे सौरभ कुमार की पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी. आरोपियों ने शव के टुकड़े प्लास्टिक के ड्रम में रखकर ऊपर से सीमेंट भर दिया था. हत्या से पहले मुस्कान ने अपनी पांच साल की बेटी को अपने मायके में छोड़ दिया था. हत्या के बाद वह साहिल के साथ हिमाचल घूमने चली गई थी.

मुस्कान और सौरभ की हुई थी लव मैरिज

मेरठ में ब्रह्मपुरी क्षेत्र के इंद्रानगर में यह सनसनीखेज वारदात हुई थी. मुस्कान ने सौरभ से लव मैरिज की थी, दोनों की एक 6 साल की बेटी भी है. सौरभ अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए लंदन से मेरठ आया था. जिसके बाद उसकी पत्नी ने उसकी हत्या कर दी थी. इस वारदात के सामने आने के बाद लोग सन्न रह गए.