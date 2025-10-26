मुरादाबाद में बेटे-बहू ने अधेड़ पिता पर किया हमला, प्रॉपर्टी है विवाद की वजह

मुरादाबाद जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. थाना मझोला क्षेत्र के ग्राम सिरकाई भूड़ निवासी अधेड़ व्यक्ति शंकर लाल ने अपने ही बेटे और बहू पर गंभीर आरोप लगाए हैं. आरोप है कि बेटे-बहू ने मकान पर कब्जे की नीयत से उनके साथ बर्बरता की और सोते समय उनके प्राइवेट पार्ट पर ब्लेड से हमला कर दिया. यह मामला पूरे इलाके में सनसनी का विषय बन गया है.

शंकर लाल ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि बीती रात जब वह अपने कमरे में सो रहे थे, तभी उनके बेटे और बहू ने उन पर अचानक हमला कर दिया. उन्होंने कहा कि दोनों काफी समय से उनसे मकान अपने नाम करने की मांग कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने इंकार किया, तो उन पर हमला कर दिया गया. शंकर लाल का आरोप है कि बेटे-बहू उन्हें लगातार टॉर्चर कर रहे थे ताकि वे संपत्ति उनके नाम कर दें.

घायल हालत में खुद पहुंचे अस्पताल

जानकारी के अनुसार, हमले के बाद गंभीर रूप से घायल शंकर लाल किसी तरह अपनी जान बचाकर खुद जिला अस्पताल मुरादाबाद पहुंचे, जहां उनका इलाज जारी है. आश्चर्य की बात यह रही कि इस दौरान उनका कोई भी परिजन अस्पताल नहीं पहुंचा. अस्पताल सूत्रों के अनुसार, शंकर लाल के प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान पाए गए हैं, हालांकि फिलहाल उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है.

घटना की जांच में जुटी पुलिस

थाना मझोला प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि प्राइवेट पार्ट पर हमला किए जाने की बात सामने आई है. फिलहाल चोटें गंभीर नहीं हैं, लेकिन बेटे और बहू के बीच विवाद की पुष्टि हुई है. मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

इलाके में चर्चा का विषय बना मामला

इस घटना ने स्थानीय लोगों को झकझोर कर रख दिया है. परिवार के भीतर इस तरह की हिंसा को लेकर लोग हैरान हैं. आसपास के लोगों का कहना है कि शंकर लाल और उनके बेटे के बीच पिछले कुछ महीनों से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि मामला इतना बढ़ जाएगा.

फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की तहकीकात जारी है. शंकर लाल का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, वे पीछे नहीं हटेंगे.