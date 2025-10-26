हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुरादाबाद में बेटे-बहू ने अधेड़ पिता पर किया हमला, प्रॉपर्टी है विवाद की वजह

मुरादाबाद में बेटे-बहू ने अधेड़ पिता पर किया हमला, प्रॉपर्टी है विवाद की वजह

Moradabad News: मुरादाबाद में बेटे और बहू ने प्रॉपर्टी विवाद के चलते अधेड़ पिता शंकर लाल पर सोते समय हमला किया. शंकर घायल अस्पताल पहुंचे. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

By : उबैदुर रहमान | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 26 Oct 2025 10:45 AM (IST)
Preferred Sources

मुरादाबाद जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. थाना मझोला क्षेत्र के ग्राम सिरकाई भूड़ निवासी अधेड़ व्यक्ति शंकर लाल ने अपने ही बेटे और बहू पर गंभीर आरोप लगाए हैं. आरोप है कि बेटे-बहू ने मकान पर कब्जे की नीयत से उनके साथ बर्बरता की और सोते समय उनके प्राइवेट पार्ट पर ब्लेड से हमला कर दिया. यह मामला पूरे इलाके में सनसनी का विषय बन गया है.

शंकर लाल ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि बीती रात जब वह अपने कमरे में सो रहे थे, तभी उनके बेटे और बहू ने उन पर अचानक हमला कर दिया. उन्होंने कहा कि दोनों काफी समय से उनसे मकान अपने नाम करने की मांग कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने इंकार किया, तो उन पर हमला कर दिया गया. शंकर लाल का आरोप है कि बेटे-बहू उन्हें लगातार टॉर्चर कर रहे थे ताकि वे संपत्ति उनके नाम कर दें.

घायल हालत में खुद पहुंचे अस्पताल

जानकारी के अनुसार, हमले के बाद गंभीर रूप से घायल शंकर लाल किसी तरह अपनी जान बचाकर खुद जिला अस्पताल मुरादाबाद पहुंचे, जहां उनका इलाज जारी है. आश्चर्य की बात यह रही कि इस दौरान उनका कोई भी परिजन अस्पताल नहीं पहुंचा. अस्पताल सूत्रों के अनुसार, शंकर लाल के प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान पाए गए हैं, हालांकि फिलहाल उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है.

घटना की जांच में जुटी पुलिस

थाना मझोला प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि प्राइवेट पार्ट पर हमला किए जाने की बात सामने आई है. फिलहाल चोटें गंभीर नहीं हैं, लेकिन बेटे और बहू के बीच विवाद की पुष्टि हुई है. मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

इलाके में चर्चा का विषय बना मामला

इस घटना ने स्थानीय लोगों को झकझोर कर रख दिया है. परिवार के भीतर इस तरह की हिंसा को लेकर लोग हैरान हैं. आसपास के लोगों का कहना है कि शंकर लाल और उनके बेटे के बीच पिछले कुछ महीनों से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि मामला इतना बढ़ जाएगा.

फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की तहकीकात जारी है. शंकर लाल का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, वे पीछे नहीं हटेंगे.

Published at : 26 Oct 2025 10:45 AM (IST)
Tags :
Moradabad News Moradabad Crime Property Dispute Murder News UP NEWS Murder In Property Dispute
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
छठ महापर्व: PM मोदी और अमित शाह ने दी खरना पूजा की शुभकामनाएं, बताया इसका महत्व
छठ महापर्व: PM मोदी और अमित शाह ने दी खरना पूजा की शुभकामनाएं, बताया इसका महत्व
बिहार
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
क्रिकेट
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच कब शुरू होगी टी20 सीरीज? दोनों टीमों के स्क्वाड से लेकर शेड्यूल तक, जानें सबकुछ
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच कब शुरू होगी टी20 सीरीज? दोनों टीमों के स्क्वाड से लेकर शेड्यूल तक, जानें सबकुछ
विश्व
बलूचिस्तान को अलग देश बताने पर सलमान खान से चिढ़ा पाकिस्तान, घोषित कर दिया आतंकी
बलूचिस्तान को अलग देश बताने पर सलमान खान से चिढ़ा पाकिस्तान, घोषित कर दिया आतंकी
Advertisement

वीडियोज

Bihar Elections 2025: बिहार चुनाव के बीच RJD MLC के चौंकाने वाले ऐलान से मचा हड़कंप! | Tejashwi Yadav
Bihar Elections 2025: अल्पसंख्यक वोटों को लुभाने की कोशिश में Chirag Paswan ने चला ये दांव
Pandit Dhirendra Shastri अपने ही चेलों से नाराज! | ABP News
टॉर्चर गर्ल का शुद्ध उगाही गैंग
जंगलराज का असली चेहरा.. मोहन यादव के राज में ये क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
छठ महापर्व: PM मोदी और अमित शाह ने दी खरना पूजा की शुभकामनाएं, बताया इसका महत्व
छठ महापर्व: PM मोदी और अमित शाह ने दी खरना पूजा की शुभकामनाएं, बताया इसका महत्व
बिहार
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
क्रिकेट
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच कब शुरू होगी टी20 सीरीज? दोनों टीमों के स्क्वाड से लेकर शेड्यूल तक, जानें सबकुछ
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच कब शुरू होगी टी20 सीरीज? दोनों टीमों के स्क्वाड से लेकर शेड्यूल तक, जानें सबकुछ
विश्व
बलूचिस्तान को अलग देश बताने पर सलमान खान से चिढ़ा पाकिस्तान, घोषित कर दिया आतंकी
बलूचिस्तान को अलग देश बताने पर सलमान खान से चिढ़ा पाकिस्तान, घोषित कर दिया आतंकी
भोजपुरी सिनेमा
अक्षरा सिंह ने नहाय खाय के साथ की छठ पूजा की शुरुआत, हरे रंग की साड़ी में दिखा नो मेकअप लुक
अक्षरा सिंह ने नहाय खाय के साथ की छठ पूजा की शुरुआत, हरे रंग की साड़ी में दिखा नो मेकअप लुक
दिल्ली NCR
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
ट्रेंडिंग
डांस नहीं आता शर्म तो आती होगी? देवर ने शादी में भाभी के लिए किया डांस तो यूजर्स ने लिए मजे
डांस नहीं आता शर्म तो आती होगी? देवर ने शादी में भाभी के लिए किया डांस तो यूजर्स ने लिए मजे
नौकरी
IIT जम्मू में निकली जूनियर रिसर्च फेलो की वैकेंसी, ये कैंडिडेट्स कर सकते हैं अप्लाई; मिलेंगे इतने रुपये
IIT जम्मू में निकली जूनियर रिसर्च फेलो की वैकेंसी, ये कैंडिडेट्स कर सकते हैं अप्लाई; मिलेंगे इतने रुपये
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget