Mumbai News: 16 साल पुराने फायरिंग केस में दो कारोबारी बरी, सबूतों के अभाव में कोर्ट ने दी राहत

महाराष्ट्र में बोरीवली की एक स्थानीय अदालत ने दक्षिण मुंबई के दो रईस व्यवसायियों को राहत देते हुए उन्हें 16 साल पुराने एक आपराधिक मामले से बरी कर दिया है. यह मामला साल 2010 में मलाड इलाके में कथित तौर पर हवा में फायरिंग करने और आर्म्स एक्ट के उल्लंघन से जुड़ा था. आरोपियों की ओर से प्रभावी पैरवी करने वाले एडवोकेट सुनील पांडे ने कोर्ट को बताया कि पुलिस के पास ठोस सबूतों का अभाव है.

कोर्ट ने बचाव पक्ष के वकील की दलील सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए जमानत स्वीकार कर ली.उधर कोर्ट में गवाह और सुबूत पेश न कर पाने में पुलिस पर बड़ा सवाल उठ रहा है.

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मौके पर कोई चश्मदीद गवाह नहीं

सुनवाई के दौरान एडवोकेट सुनील पांडे ने कोर्ट का ध्यान इस ओर खींचा कि जिस पिस्टल से फायरिंग करने का दावा किया गया था, उसे न तो कोर्ट में पेश किया गया और न ही पंच गवाहों को दिखाया गया. इसके अलावा, मामले में कोई चश्मदीद गवाह मौजूद नहीं था. मुख्य गवाह ने क्रॉस-एग्जामिनेशन में स्वीकार किया कि उसने फायरिंग होते हुए नहीं देखी थी, बल्कि वह केवल आवाज सुनकर मौके पर पहुंचा था.

अदालत ने दलीलों पर लगाईं मुहर

अदालत ने एडवोकेट पांडे की उन दलीलों पर मुहर लगाई जिनमें कहा गया था कि कथित फायरिंग के बावजूद पुलिस ने कोई GSR टेस्ट (Gun Shot Residue) नहीं कराया और न ही मौके की कोई CCTV फुटेज या बैलिस्टिक रिपोर्ट पेश की गई. इसके अलावा, आरोपी के पास पिस्टल का वैध लाइसेंस था, जिसे पुलिस साबित नहीं कर पाई कि उसका गलत इस्तेमाल हुआ है.

प्रॉसिक्यूशन यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहा कि आरोपियों ने लापरवाही से गोली चलाई या किसी की जान को खतरे में डाला. कोर्ट ने माना कि केवल लाइसेंस वाला हथियार पास में होना अपराध की श्रेणी में नहीं आता, जब तक कि आरोप वैज्ञानिक रूप से सिद्ध न हों. 16 साल तक चली लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद आखिरकार दोनों कारोबारियों को बरी कर दिया गया.

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