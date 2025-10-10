मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर भाई शिवपाल हुए भावुक, कहा- नेताजी ने सिखाया संघर्ष से ही...

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री व समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि पर सपा सहित देशभर के नेता उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. इसी कड़ी में सपा के नेता और मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव ने उन्हें याद करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है.

उन्होंने कहा कि नेताजी ने हमें सिखाया कि राजनीति जनसेवा का माध्यम है, संघर्ष से ही परिवर्तन आता है और समाजवादी विचारधारा ही सच्चे अर्थों में न्याय, समानता और भाईचारे की नींव रखती है. नेताजी समाजवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे, जिसमें समानता, न्याय, और धर्मनिरपेक्षता को विशेष महत्व था. मुलायम सिंह यादव का निधन 10 अक्टूबर 2022 को हुआ था, उन्हें समाजवादी पार्टी के साथ ही उनके समर्थक और प्रशंसक नेताजी के नाम से ही पुकारते थे.

शिवपाल यादव का बयान

सपा नेता शिवपाल यादव ने अज इस मौके पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि समाजवाद के प्रतीक, संघर्ष के पर्याय, गरीब-किसानों की आवाज़ और करोड़ों दिलों के नेता श्रद्धेय नेताजी की पुण्यतिथि पर शत-शत नमन. उन्होंने आगे लिखा कि नेताजी ने हमें सिखाया कि राजनीति जनसेवा का माध्यम है, संघर्ष से ही परिवर्तन आता है और समाजवादी विचारधारा ही सच्चे अर्थों में न्याय, समानता और भाईचारे की नींव रखती है. नेताजी समाजवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे, जिसमें समानता, न्याय, और धर्मनिरपेक्षता को विशेष महत्व था.

कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि उनकी विरासत हर उस नौजवान के लिए प्रेरणा है जो अन्याय के ख़लिफ़ खड़ा है, हर उस किसान के लिए प्रेरणा है जो अपने पसीने से देश को सींचता है, हर उस कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा है जो समाजवादी झंडा उंचा रखने का संकल्प लिए है. आज जब देश में नफ़रत और छल की राजनीति फैलाने की कोशिशें हो रही हैं, तब नेताजी का दिखाया रास्ता और उनकी विचारधारा ही हमें एकता, समानता और भाईचारे की ओर ले जा सकती है. हम सब उनके आदर्शों पर चलते हुए समाजवादी पार्टी को नई ऊंचाइयों तक पहुचाएं और उनके सपनों का न्यायपूर्ण, समतामूलक भारत बनाएं.

जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित

शिवपाल यादव के अलावा सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस मौके पर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं. प्रदेश के सभी जिलों में सपा कार्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.