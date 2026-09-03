Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुख्तार अंसारी के चचेरे भाई को राहत, गैंगस्टर एक्ट में कुर्क दुकानें रिलीज

मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई को राहत, गैंगस्टर एक्ट में कुर्क दुकानें रिलीज

गाजीपुर में मुख़्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी की कुर्क की गई 18 दुकानों को प्रशासन ने रिलीज़ कर दिया है. बुधवार को तहसीलदार मोहम्मदाबाद मौके पर पहुंचे और दुकानों को रिलीज कागजात सौंप दिए.

Written By : अनिल कुमार |  Updated at : 03 Sep 2026 09:24 AM (IST)
Preferred Sources

मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी को बड़ी राहत मिल गई है, जिला प्रशासन ने उनकी कुर्क हुई दुकान को रिलीज कर दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई है. बीती रात करीब 8:00 बजे मोहम्मदाबाद के तहसीलदार मौके पर पहुंचे और सभी दुकानों को रिलीज करते हुए सारे कागजात और दुकानों की चाबियां मंसूर अंसारी को सौंप दीं. 

हाई कोर्ट ने काफी दिनों पहले ही मंसूर अंसारी की कुर्क की गई संपत्ति को रिलीज़ करने का आदेश दिया था. जिसके बाद रिलीज का आदेश लेकर मंसूर अंसारी तत्कालीन जिलाधिकारी अविनाश कुमार से मुलाक़ात भी की लेकिन, उनकी संपत्ति रिलीज नहीं हो पाई थी. 

जिला प्रशासन ने रिलीज की दुकानें

बुधवार को जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उनकी सभी दुकानों को रिलीज़ कर दिया. बीती रात ही मोहम्मदाबाद के तहसीलदार वहां पहुचे और सभी दुकानों को रिलीज़ करते हुए काग़ज़ात मंसूर अंसारी के हवाले कर दिए. प्रशासन की इस कार्रवाई पर मंसूर अंसारी ने खुशी जताई और वर्तमान जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला के कार्यों की सराहना भी की है.

'जो जहाज उड़ाते हैं, वो RSS के ', राम मंदिर CEO पर बोले इमरान मसूद

जानें क्या है पूरा मामला?

दरअसल साल 2023 में मुख़्तार अंसारी के भाई मंसूर अंसारी की गाजीपुर के मोहम्मदाबाद स्थिति 18 दुकानों को जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए कुर्क कर लिया गया था. जिसके बाद मंसूर अंसारी ने जमीन की कुर्की को लेकर गाजीपुर न्यायालय और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में शरण ली थी.

इस मामले में कई दिनों तक चली सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मार्च 2026 में ही गाज़ीपुर डीएम के कुर्की के आदेश को रद्द करते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई सभी दुकानों को तत्काल प्रभाव से रिलीज़ करने के आदेश दिए थे. कोर्ट  ने तमाम दस्तावेजों की जांच के बाद ये माना कि इन सभी दुकानों को अवैध संपत्ति से अर्जित नहीं किया गया था. इसी आधार पर कुर्की के आदेश को रद्द किया गया. 

राम के बाद अब कृष्ण के सहारे BJP! मथुरा को CM योगी देंगे ये तोहफा

Published at : 03 Sep 2026 09:24 AM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई को राहत, गैंगस्टर एक्ट में कुर्क दुकानें रिलीज
मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई को राहत, गैंगस्टर एक्ट में कुर्क दुकानें रिलीज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जो जहाज उड़ाते हैं, वो RSS के... ', राम मंदिर CEO पर बोले इमरान मसूद
'जो जहाज उड़ाते हैं, वो RSS के... ', राम मंदिर CEO पर बोले इमरान मसूद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बारिश का दौर जारी, आज आगरा समेत 11 जिलों में अलर्ट
यूपी में बारिश का दौर जारी, आज आगरा समेत 11 जिलों में अलर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
‘स्कूल नहीं तो वोट नहीं', महराजगंज में स्कूल विलय के विरोध में उतरे ग्रामीण
‘स्कूल नहीं तो वोट नहीं', महराजगंज में स्कूल विलय के विरोध में उतरे ग्रामीण
Advertisement

वीडियोज

Ragini एक पैर खराब, फिर भी पढ़ाई का जुनून, रागिनी ने DM से मांगी साइकिल
श्मशान की नरभक्षी अघोरी 'साक्षात'!
यूपी की सियासत में 'AI वॉर'...मर्यादा तार-तार
ईरानी बच्चों के जान के दुश्मन ट्रंप?
सड़कों के गड्ढों में फंसा 'विकास'! पहली बारिश में गंगा एक्सप्रेसवे बेहाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश ड्रोन से करेगा भारत की जासूसी? बॉर्डर के नजदीक शुरू किया ट्रेनिंग स्कूल
बांग्लादेश ड्रोन से करेगा भारत की जासूसी? बॉर्डर के नजदीक शुरू किया ट्रेनिंग स्कूल
महाराष्ट्र
गणेशोत्सव में रात 12 बजे तक चलेगा DJ, AIMIM के विरोध पर मंत्री बोले- 'दंगा भड़काना चाहते हैं?'
गणेशोत्सव में रात 12 बजे तक चलेगा DJ, AIMIM के विरोध पर मंत्री बोले- 'दंगा भड़काना चाहते हैं?'
इंडिया
कांग्रेस की 'टुकड़े-टुकड़े' वाली सोच, राम मंदिर CEO पर मचे बवाल के बीच BJP का पलटवार
कांग्रेस की 'टुकड़े-टुकड़े' वाली सोच, राम मंदिर CEO पर मचे बवाल के बीच BJP का पलटवार
क्रिकेट
PCB चीफ मोहसिन नकवी ने 7 खिलाड़ी और 2 कोच बदलने पर तोड़ी चुप्पी
PCB चीफ मोहसिन नकवी ने 7 खिलाड़ी और 2 कोच बदलने पर तोड़ी चुप्पी
बॉलीवुड
अजय देवगन की 'दृश्यम द कन्क्लूजन' के ट्रेलर को CBFC से मिली मंजूरी, जानें- कब और कहां होगा रिलीज?
'दृश्यम द कन्क्लूजन' के ट्रेलर को CBFC से मंजूरी, जानें- कब होगी रिलीज?
राजस्थान
जोधपुर निकाय चुनाव: टिकट नहीं मिला तो गजेंद्र शेखावत से लिपटकर कार्यकरता
जोधपुर निकाय चुनाव: टिकट नहीं मिला तो गजेंद्र शेखावत से लिपटकर कार्यकरता
विश्व
PM मोदी-पेजेशकियन की मीटिंग से भड़का US, बोला- 'ईरान की मदद की तो...'
PM मोदी-पेजेशकियन की मीटिंग से भड़का US, बोला- 'ईरान की मदद की तो...'
रिलेशनशिप
Best Friend In Love: इन इशारों से समझें, आपसे प्यार करने लगी है आपकी स्कूल वाली दोस्त
इन इशारों से समझें, आपसे प्यार करने लगी है आपकी स्कूल वाली दोस्त
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget