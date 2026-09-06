MP में जहरीली शराब पीने से 9 की मौत, CM मोहन यादव का सख्त कार्रवाई का निर्देश

मध्य प्रदेश के सागर जिले की बंडा तहसील के चार गांवों में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से शनिवार-रविवार की दरमियानी रात नौ लोगों की मौत हो गई. एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी. इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है.

सागर में जहरीली शराब से हुई मौतों पर CM मोहन यादव ने कहा, "मैंने संबंधित मंत्री और अधिकारियों को तुरंत घटनास्थल पर जाने का निर्देश दिया है; हम सबसे सख्त कार्रवाई करेंगे और जाँच करवाएंगे. हमारी सरकार ऐसी घटनाओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी."

वहीं सागर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) देवेश पटेरिया ने बंडा में संवाददाताओं से कहा कि कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से नौ से 10 लोगों की मौत हुई है. उन्होंने बताया कि पांच लोगों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें सागर जिला अस्पताल भेजा गया है. हालांकि, सागर की जिलाधिकारी प्रतिभा पाल ने संवाददाताओं से कहा कि यह जरूरी नहीं है कि मौतें जहरीली शराब के सेवन के कारण ही हुई हों.

उन्होंने कहा, ‘‘कुछ लोग बीमार पड़े हैं और कुछ मौतें भी हुई हैं. सिविल अस्पताल में उनकी जांच की जा रही है. नौराज और घूघर समेत आसपास के चिह्नित इलाकों में चिकित्सकों और अधिकारियों की जांच दल तैनात किए गए हैं.’’

जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से अपील की कि पिछले 24 से 48 घंटे के दौरान किसी भी प्रकार की शराब का सेवन करने वाले व्यक्ति को यदि किसी तरह के लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो वह तुरंत चिकित्सक से जांच कराए. उन्होंने कहा, ‘‘प्रशासन ऐसे सभी मामलों पर नजर रख रहा है और जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.’’

नौ लोगों की मौत जहरीली शराब से हुई- पूर्व विधायक का दावा

बंडा के पूर्व विधायक तरवर लोधी ने दावा किया कि नौ लोगों की मौत जहरीली शराब पीने के कारण हुई है. उन्होंने कहा कि बंडा विकासखंड के बराज, घूघर, नौराज और आसपास के गांवों में रहने वाले कई लोगों ने शनिवार रात शराब का सेवन किया था, जिसके बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी. उन्होंने बताया कि परिजन उन्हें इलाज के लिए बंडा के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने कई लोगों को मृत घोषित कर दिया. उन्होंने कहा कि चार-पांच लोग बंडा सिविल अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि चार-पांच लोगों को सागर भेजा गया है.

प्रशासन और पुलिस का दल मौके पर मौजूद

लोधी ने लोगों से अपील की कि जिन लोगों ने पिछले दो-तीन दिनों में बंडा क्षेत्र की किसी दुकान या अवैध रूप से शराब बेचने वालों से शराब खरीदकर पी है और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी भी परेशानी महसूस हो रही है, वे तुरंत अस्पताल पहुंचकर चिकित्सक से जांच कराएं. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी प्रतिभा पाल और पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के नेतृत्व में प्रशासन और पुलिस का दल मौके पर मौजूद है.