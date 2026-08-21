मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के रानीनागल गांव से एक अनोखी प्रेम कहानी सामने आई है. यहां तीन बच्चों की मां को छह बच्चों के पिता से प्यार हो गया. दोनों ने एक-दूसरे के साथ रहने का फैसला किया, जिसके बाद गांव में पंचायत बुलाई गई. पंचायत में दोनों की सहमति के बाद महिला अपने तीन बच्चों और सामान के साथ प्रेमी के घर चली गई. अब यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

तीन बच्चों की मां तबस्सुम के पति की पांच साल पहले हुई थी मौत

बताया जा रहा है कि रानीनागल गांव की रहने वाली तबस्सुम के पति रियाजुल की करीब पांच साल पहले सड़क हादसे में मौत हो गई थी. पति की मौत के बाद तबस्सुम अपने तीन बच्चों के साथ सास-ससुर के घर रह रही थी. इसी दौरान उसकी मुलाकात पास के गांव कोरबांकू निवासी मोहम्मद उमर से हुई.

समय के साथ दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी और बाद में यह रिश्ता प्यार में बदल गया. मोहम्मद उमर पहले से शादीशुदा हैं और छह बच्चों के पिता बताए जा रहे हैं. दोनों के रिश्ते की जानकारी जब परिवार और गांव के लोगों को हुई तो इस मामले को लेकर पंचायत बुलाई गई.

तबस्सुम अपने तीन बच्चों के साथ चली गई अपने प्रेमी के घर

पंचायत में दोनों से उनके रिश्ते और भविष्य को लेकर उनकी मर्जी पूछी गई. दोनों ने एक-दूसरे के साथ रहने की इच्छा जताई. इसके बाद परिवार और गांव के जिम्मेदार लोगों की मौजूदगी में तबस्सुम अपने तीन बच्चों और जरूरी सामान के साथ मोहम्मद उमर के घर चली गई. दोनों के इस फैसले के बाद गांव और आसपास के इलाके में यह प्रेम कहानी चर्चा का विषय बनी हुई है. मामले को लेकर लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं.