मुरादाबाद: पत्नी ने चचेरे देवर संग मिलकर पति की कराई हत्या, दोनों गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक कलयुगी पत्नी ने अपने अवैध संबंधों के चलते अपने चचेरे देवर के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करा दी. देवर-भाभी के प्रेम संबंधो में आड़े आ रहे पति को रास्ते से हटाने के लिए पत्नी एक दिन पहले अपने दोनों बच्चों के साथ मायके चली गयी और पति को घर में अकेला छोड़ गयी. सोमवार (1 दिसम्बर) रात में में सोते समय पत्नी के आशिक देवर ने घर में आकर पति को गोली मार दी और सुबह होने पर कातिल ने ही मोहल्ले वालों को शोर मचा कर बताया कि रात में कोई रूपेंद्र की हत्या कर गया.

हत्या की इस गुत्थी को पुलिस घंटों में ही सुलझा लिया और मृतक की पत्नी और उसके आशिक को गिरफ्तार कर लिया, अब ये कलयुगी पत्नी और इसका आशिक देवर जेल की सलाखों के पीछे अपनी ज़िन्दगी गुजारेंगे.

क्या है पूरा मामला ?

घटना मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा थाना इलाके की है जहाँ अवैध संबंध के चक्कर में अंशू ने चचेरे देवर नवनीत के हाथों पति रूपेंद्र सिंह की हत्या का षड्यंत्र रच डाला. भाभी से शादी करने के लिए नवनीत सोमवार रात में तहेरे भाई रूपेंद्र के घर पहुंचा और कनपटी पर तमंचा सटाकर गोली मारकर जान ले ली. किसी को शक न हो, इसलिए साजिश रचने वाली अंशू बच्चों को लेकर खुद मायके चली गई थी. नवनीत सुबह आत्महत्या की कहानी गढ़ने लगा. वह मौके पर ही तमंचा छोड़ना भूल गया. कड़ाई से पूछताछ में नवनीत ने गुनाह कबूल लिया और पूरे षड्यंत्र से राजफाश हुआ.

मंगलवार सुबह बरामद हुआ था शव

एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आरोपित नवनीत और मृतक की पत्नी अंशु को गिरफ्तार कर लिया है. स्कूल बस चालक रूपेंद्र के परिवार में पत्नी अंशू, एक बेटा व बेटी हैं. दो दिन पहले चालक ने पत्नी व बच्चों को उसके मायके में छोड़ा था. मंगलवार सुबह करीब 10 बजे रूपेंद्र का शव चारपाई पर पड़ा मिला था. उसकी कनपटी से खून निकल रहा था. चचेरे भाई नवनीत का शोर सुनकर पहुंचे मुहल्ले वालों ने पुलिस को सूचना दी. स्थानीय पुलिस फोर्स के साथ अधिकारी भी पहुंचे.

अवैध सम्बन्धों में हुई हत्या

जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल यानी कमरे में न तमंचा मिला और ना ही खोखा, घर खंगाला तो कमरे से बाहर 315 बोर का खोखा मिला. हत्या का संदेह पुख्ता हुआ तो नवनीत से कड़ाई से पूछताछ हुई. हत्याकांड का राज कुछ ही देर में खुल गया, पता चला कि मृतक की पत्नी अंशू और चचेरे भाई नवनीत में अवैध संबंध थे. अंशू नवनीत से शादी करना चाहती थी, लेकिन रूपेंद्र इसमें बाधा बन रहा था. तीन दिन पहले अंशू ने नवनीत से मिलकर पति की हत्या करने की साजिश रची. वह खुद दोनों बच्चों को लेकर मायके चली गई. घर पर रूपेंद्र अकेले थे. रात में नवनीत घर में घुस गया. उसने चारपाई पर सो रहे तहेरे भाई की कनपटी पर तमंचा सटाकर गोली मारकर हत्या कर दी. इसके बाद अपने घर आकर सो गया.

सुबह 10 बजे तक किसी को घटना की जानकारी नहीं हुई तो आरोपित स्वयं घर पहुंच गया और शोर मचा दिया. हत्या को आत्महत्या बताने का प्रयास किया. घटनास्थल पर तमंचा व खोखा न होने से राज खुल गया. पुलिस ने प्रेमी नवनीत व प्रेमिका अंशू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया. एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और अब इन्हें जेल भेजा जा रहा है.