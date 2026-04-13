मुरादाबाद: VHP की भगवा यात्रा में दिखाई ‘लव जिहाद’ की झांकी, हिन्दू समाज को दिया गया खास संदेश

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में श्री रामोत्सव और हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर विश्व हिन्दू परिषद के सदस्यों ने एक बड़ी भगवा यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. इस भगवा यात्रा में एक खास झांकी ने सबका ध्यान खींच लिया, जो काफी सुर्खियों में बनी हुई है.

इस यात्रा में ‘लव जिहाद’ थीम पर बनी यह झांकी पूरे जुलूस में चर्चा का केंद्र बनी रही और इसे देखने के लिए सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी.

भगवा यात्रा में 'लव जिहाद' की झांकी

विश्व हिन्दू परिषद ने रामोत्सव और हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर इस भव्य भगवा यात्रा का आयोजन किया था. ये यात्रा मुरादाबाद के मुख्य बाज़ार से होते हुए शहर के सभी प्रमुख मार्गों से होकर गुजारी गई. इस इस भगवा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. जिसमें अलग-अलग धार्मिक और सांस्कृतिक झांकियां भी निकाली गईं.

इन यात्रा में एक झांकी ‘लव जिहाद’ पर आधारित भी बनाई गई थी, जो काफी सुर्खियों में आ गई. बड़ी संख्या में लोग इस झांकी को देखने को उमड़ पड़े. इस झांकी के पास सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिली. वीएचपी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री मुकेश विनायक खांडेकर कहा कि इस झांकी के जरिए लोगों को जागरूक करने का संदेश दिया गया.

वीएचपी ने जनपद में निकाली भगवा यात्रा

खांडेकर ने दावा किया कि यात्रा के दौरान जय श्री राम के नारों और भक्ति गीतों से पूरा माहौल भक्तिमय बना रहा. इस भगवा यात्रा में हिन्दू युवाओं ने पारंपरिक लाठी पूजन कर अपनी शक्ति और संस्कृति का प्रदर्शन किया. इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग भगवा ध्वज लहराते हुए दिखाई दिए. यात्रा में लव जिहाद के साथ गो हत्या और समाज से जुड़े दूसरे अहम मुद्दों के बारे में भी जानकारी दी गई.



वीएचपी की भगवा यात्रा को लेकर प्रशासन की ओर से भी बड़े स्तर पर तैयारी की गई है. सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन भी अलर्ट दिखाई दिया. पूरे रूट पर पुलिस तैनात रही और ड्रोन व सीसीटीवी के जरिए नजर रखी गई, ताकि यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो सके.

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