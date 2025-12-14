मुरादाबाद में गन्ने के खेत में मिला ट्रक ड्राइवर का शव, पुलिस ने जांच की शुरू

मुरादाबाद में ट्रक ड्राइवर का शव गन्ने के खेत में पड़ा मिलने से गांव में सनसनी फैल गयी. वह एक दिन पहले अपने घर से बाइक लेकर निकला था, उसका शव गन्ने के खेत में पड़ा मिला और बाइक शव से करीब एक किलोमीटर की दूरी से बरामद हुई है. ड्राइवर की मौत का कारण स्पष्ट नहीं होने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है. यह घटना कांठ थाना इलाके के गांव मुख्त्यारपुर नवादा की है. मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.



जानकारी के मुताबिक, गांव में आशापुर कॉलोनी के सामने स्थित तालाब के किनारे कोटेदार अशोक कुमार का गन्ने का खेत है. कुछ किसान कृषि कार्य के लिए अपने खेतों पर जा रहे थे, अचानक उनकी नजर कोटेदार के खेत में पड़ी तो यहां उन्हें एक युवक पड़ा दिखाई दिया, जिस पर उन्होंने पास जाकर देखा तो वह मृत अवस्था में पड़ा था. उन्होंने अन्य किसानों और ग्रामीणों को बताया तो भीड़ लग गई.

लाश से एक किलोमीटर दूर मिली बाइक

घटना की जानकारी मिलते ही थाने के निरीक्षक राम नरेश यादव और सहायक पुलिस अधीक्षक व सीओ कांठ भी मौके पर पहुंच गए. पुलिस के अनुसार, मृतक की शिनाख्त नासिर (23) निवासी सराय खजूर थाना छजलैट के रूप में हुई.पुलिस ने इधर-उधर छानबीन की तो मृतक की बाइक करीब एक किलोमीटर की दूरी से बरामद हुई.

पीएम रिपोर्ट के बाद पता चलेगी मौत की वजह- पुलिस

इधर सूचना मिलते ही कुछ देर में ही मृतक की मां मैसर जहां, मौसेरा भाई मोईन व अन्य परिवार वाले भी आ गए. प्राप्त जानकारी के अनुसार नासिर ट्रक चालक था. एक दिन पहले वह सराय खजूर अपने घर से बाइक द्वारा निकला था. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा. अभी परिवार वालों ने सिर्फ पोस्टमार्टम कराने के संबंध में पुलिस को पत्र दिया है.

परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाए आरोप

वहीं, मृतक के परिजनों ने उसके ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. बताया गया कि मृतक अपने चार बहन-भाइयों में सबसे छोटा था. करीब चार साल पहले ही उसकी शादी थाना मैनाठेर के रसूलपुर निवासी भूरी से हुई थी. परिवार वालों, रिश्तेदारों व ग्रामीणों के अनुसार नासिर अधिकतर अपनी ससुराल में रहता था. फिलहाल पुलिस मामले की गहनता के साथ जांच रही है.