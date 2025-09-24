मुरादाबाद में चोरों ने पुलिसकर्मी के घर को बनाया निशाना, 32 लाख की नकदी-जेवरात ले उड़े बदमाश

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में चोरों ने शादी की तैयारियों में जुटे एक पुलिसकर्मी के घर को निशाना बनाया है. चोर लाखों के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए. घटना से इलाके में दहशत फैल गई है. यह वारदात भगतपुर थाना क्षेत्र के टंडोला गांव की है. पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है.

जानकारी के मुताबिक, भगतपुर थाना क्षेत्र के टंडोला गांव निवासी रामकृष्ण सिंह के घर यह बड़ी वारदात हुई. उनके परिवार में चारों बेटे अलग-अलग सरकारी विभागों में नौकरी करते हैं. बड़े बेटे गौरव कुमार वाणिज्य कर विभाग, सहारनपुर में तैनात हैं. पुत्रवधू शीतल भारतीय खाद्य निगम, मुरादाबाद में वरिष्ठ लिपिक हैं. दूसरे बेटे आदर्श कुमार बस्ती जिले के हाइडल विभाग में मुख्य लिपिक हैं. छोटे बेटे विवेक कुमार उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल हैं और अयोध्या में तैनात हैं.

सोने-चांदी के जेवरात सहित 85 हजार नकदी पार

बताया गया कि घर में रामकृष्ण सिंह की पत्नी, बहुएं, बेटी और पोता रहते हैं. शादी की तैयारियों के चलते घर में गहने और नकदी रखे हुए थे. रात में अज्ञात चोर घर में घुसे और अलमारी व संदूक तोड़कर करीब 85 हजार रुपये नकद, 30 तोले सोना और 750 ग्राम चांदी के जेवर चोरी कर ले गए. जाते-जाते चोरों ने कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया. बच्चा रोने पर जब बहू ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो पूरी वारदात सामने आई.

अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी

सूचना पर थाना प्रभारी रविंद्र सिंह पुलिस बल और फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. पीड़ित रामकृष्ण सिंह ने अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर देकर गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिये हैं.

