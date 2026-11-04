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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुरादाबाद में तेज रफ़्तार बोलेरो ने 6 बच्चों को कुचला, 2 की मौत 4 बच्चे घायल

मुरादाबाद में तेज रफ़्तार बोलेरो ने 6 बच्चों को कुचला, 2 की मौत 4 बच्चे घायल

मुरादाबाद में तेज रफ़्तार बोलेरो ने सड़क किनारे खेल रहे 6 बच्चों को कुचल दिया. इस हादसे में दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि चार बच्चे घायल हो गए. जिसके बाद कोहराम मच गया.

Written By : उबैदुर्रहमान |  Updated at : 04 Nov 2026 09:29 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में तेज रफ्तार बोलेरो ने सड़क किनारे खेल रहे 6 बच्चों को कुचल दिया. हादसे में 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हैं. जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. हादसे के बाद गुस्साए गांववालों ने ड्राइवर को पकड़ लिया. उसे करीब 4 घंटे तक बंधक बनाए रखा. 

हादसे के भड़के ग्रामीण ड्राइवर को खुद सजा देने की जिद पर अड़ गए. पुलिस के काफी समझाने की कोशिश की लेकिन, कोई भी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था. रात करीब 8:30 बजे लाठी फटकार कर पुलिस ने ड्राइवर को भीड़ के बीच से निकाला. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है. 

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सड़क किनारे खेल रहे बच्चों को रौंदा

ये दर्दनाक घटना मूंढापांडे थाना क्षेत्र के मुढ़िया भायपुर गांव की है, जहां बच्चे अपने घरों के बाहर सड़क किनारे खेल रहे थे. तभी करनपुर से मूंढापांडे की ओर जा रही तेज रफ्तार बोलेरो ने उन्हें रौंदते हुए दौड़ गई. इसके बाद बोलेरो कार की चपेट में पकौड़े के ठेला लगाने वाला और उसकी मां भी आ गई और बुरी तरह घायल हो गए. 

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इस दर्दनाक हादसे में चित्रा पुत्री रनवीर सिंह और अंश पुत्र इंदल की मौके पर ही मौत हो गई. अंश का आज मंगलवार को जन्मदिन था. वहीं, इच्छा, महक और आयुष गंभीर रूप से घायल हो गए. तीनों को अस्पताल भेजा गया  है. हादसे के बाद गांववालों ने सड़क पर जाम लगा दिया. गुस्साई भीड़ ने ड्राइवर को पकड़कर पीटा और बंधक बना लिया. 

ग्रामीणों ने ड्राइवर को बंधक बनाया

गांव वालों ने हादसे के बाद जमकर हंगामा किया और आरोपी ड्राइवर को पुलिस के हवाले करने की जगह खुद सजा देने की मांग पर अड़े रहे. इस दौरान मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग जुट गए. पुलिस करीब 2 घंटे तक गांव वालों को समझाती रही लेकिन, वो नहीं माने. 

आखिरकार रात करीब 8:30 बजे पुलिस ने लाठी फटकार कर ड्राइवर को भीड़ के बीच से सुरक्षित निकालकर अपने साथ ले गई. मुरादाबाद के एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि घटना में 2 बच्चों की मौत और चार बच्चे घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है. बोलेरो कर और उसके ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है. 

About the author उबैदुर्रहमान

उबैदुर्रहमान, एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ और सक्रीय टीवी पत्रकार व ग्राउंड रिपोर्टर हैं. पिछले 20 वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल और उत्तराखण्ड की राजनितिक,  आपराधिक, वाइल्ड लाइफ, सामाजिक, सांस्कृतिक  और इन्वेस्टिगेटिव ख़बरों को कवर कर रहे हैं. ABP न्यूज़ से पहले ये कई बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस के बाद टीवी पत्रकारिता एवं प्रसारण में डिप्लोमा और जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब-ए-कामिल किया है.
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Published at : 04 Nov 2026 09:29 AM (IST)
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