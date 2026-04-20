मुरादाबाद में सपा सांसद रुचि वीरा नजरबंद, आंबेडकर प्रतिमा विवाद पर बढ़ा सियासी बवाल

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा को पुलिस ने ठाकुरद्वारा इलाके के नारायणपुर छंगा गांव जाने से रोक दिया. उन्हें उनके घर में ही नजर बंद कर लिया. इस दौरान रूचि वीरा के समर्थकों ने पुलिस की कार्यवाई का विरोध किया. नारेबाजी की दो दिन पहले मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा थाना इलाके में डॉ भीम राव आंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद गांव में एक ही समुदाय के दो पक्षों में बवाल हो गया था. जिसमें कई लोग घायल भी हुए थे.

पुलिस ने इस मामले में बीजेपी नेता सहित 12 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था और बाद में दूसरे पक्ष के भी 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. फिलहाल गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात है और शांति बनी हुई है, लेकिन राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है. विपक्ष के नेता बीजेपी पर दलितों के उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं.

मुझे अपने लोकसभा क्षेत्र में जाने से रोका जा रहा- सपा सांसद

सपा सांसद रुचि वीरा ने कहा कि मैं गांव जाकर वहां के पीड़ितों से मिलना चाहती हूं. वहां के पीड़ित दलित भाई मुझे बुला रहे हैं. मैं यहां की सांसद हूं और मेरा लोकसभा क्षेत्र है तो मुझे क्यूं रोका जा रहा है. सपा सांसद ने महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी को घेरा और कहा कि बीजेपी अभी मौजूदा संसद की सीटों और विधानसभाओं की सीटों की संख्या के हिसाब से महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण क्यूं नहीं दे रही है. उन्होंने कहा कि बीजेपी की नियत में खोट है. वह महिला आरक्षण की आढ़ में सीटों का नया परिसीमन अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के करना चाहती है, ताकि सत्ता में बनी रही है. ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता करा रहा है और दूसरे चरण की मीटिंग फिर पाकिस्तान में होने जा रही है. इस सवाल पर सपा सांसद रुचि वीरा ने कहा कि ये हमारे लिए बड़े शर्म और अफसोस की बात है. आज एक छोटा सा देश जो आतंकी देश है वो मध्यस्थता करा रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जो 56 इंच के सीने की बात करते हैं.

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ट्रंप के इशारों पर कब तक चलेंगे मोदी- रुचि वीरा

सपा सांसद रुचि वीरा ने कहा कि हमारे ईरान से पुराने परम्परागत रिश्ते बहुत पुराने हैं. मोदी विश्व गुरु बनना चाहते हैं लेकिन उन्होंने इसमें कोई दखल नहीं दिया. हमारी कूटनीति क्या है? जब ऑपरेशन सिन्दूर हुआ तब भी किसी देश ने हमारा साथ नहीं दिया. प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप को वह अपना दोस्त बताते हैं जिनके इशारों पर वह चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी कोई साथ नहीं दिया और वह पाकिस्तान को अच्छा बता रहे हैं तो भाई ये कहां की दोस्ती है और कहां की कूटनीति है. ये हमारी सरकार 100 प्रतिशत विफल है. आज और ये हमारा लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है. मोदी जी ने अपने दोस्त ट्रंप के चक्कर में ईरान जैसा हमारा दोस्त खोया और वह युद्ध होने से दो दिन पहले इजराइल घूम कर आये. हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि मोदी जी देश को किस तरफ ले जा रहे हैं आज जो भी परिस्तिथियां हैं उसके लिए सिर्फ नरेंद मोदी जिम्मेदार हैं. उनको जवाब देना चाहिए कि क्या हमारी विदेशनीति है. क्यूं कोई देश हमारे साथ नहीं है. ट्रंप के इशारों पर वह कब तक चलते रहेंगे यह पूरा देश जानना चाहता है.

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