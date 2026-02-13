मुरादाबाद: 'खिलौने से मत डराओ', सास ने इतना कहा और दामाग ने मार दी गोली, हत्या के बाद फरार

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है. एक दामाद ने मामूली कहासुनी के चलते अपनी सास को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. बताया जा रहा है कि सास ने कहा कि खिलौने से मत डराओ और फिर आरोपी दामाद ने गोली चला दी. घटना के बाद कातिल दामाद तमंचा लहराते हुए अपने साथी के साथ फरार हो गया. पुलिस ने एक हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

घटना मझोला थाना क्षेत्र के जयंतीपुर क्षेत्र से है. गुरुवार (12 फरवरी) की रात पंडित नगला निवासी गुलनवाज अपनी ससुराल पहुंचा. जहां उसकी अपनी सास से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि इस विवाद ने महिला रुखसाना की जान ले ली.

4 साल पहले हुई थी आरोपी की शादी

आरोपी युवक गुलनवाज की मृतका रुखसाना की बेटी साहिबा से 4 वर्ष पहले शादी हुई थी. बताया जा रहा है कि युवक का अपने ससुरालियों से विवाद चल रहा था. विवाद की वजह से रुकसाना की बेटी साहिबा मायके में रह रही थी.

गुलनवाज रात लगभग 7 बजे अपने साथी मुस्तफा के साथ अपनी ससुराल पहुंचा. वहां उसकी सास किचन में खाना बना रही थी. गुलनवाज नशेड़ी प्रवृति का युवक है. पैसों को लेकर आये दिन विवाद रहता था.

मामलू कहासुनी के बाद मारी गोली

आज भी किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी हुई और इसी कहासुनी के बाद गुस्से में आकर युवक ने अवैध तमंचे से सास के गर्दन के समीप गोली मार दी. जिससे महिला लहू-लूहान होकर गिर पड़ी. घटना के बाद घर में कोहराम मच गया.

घटना को अंजाम देने के बाद युवक मौके से फरार हो गया तो वहीं आनन फानन में परिजन रुकसाना को जिला अस्पताल लेकर पहुँचे. जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया गया.

मृतका की बेटी ने दी जानकारी

मृतका की बेटी ने जानकारी देते हुए बताया कि उसका बहनोई नशे का आदी था. आज अपने एक दोस्त के साथ उनके घर आया था मेरी मां किसी बात को लेकर उसे समझाने की कोशिश कर रही थी. बस इसी बात को लेकर मेरे बहनोई को इतना गुस्सा आया कि उसने तमंचे से मेरी मां के गोली मार दी जिससे उनकी मौत हो गई.

मृतका की बेटी के मुताबिक युवक ने जब उसकी मां पर तमंचा निकाला तो उसकी मां ने उससे कहा कि इस खिलौने से मुझे मत डराओ. इसे जेब में रखो. बस इसके फौरन बाद उसने मेरी मां के गोली मार दी.

एसपी सिटी ने दी यह जानकारी

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि गुलनवाज का ससुरालियों से विवाद चल रहा था. रात 7 बजे के आसपास गुलनवाज ने अपनी सास को गोली मार दी. इलाज के दौरान रुकसाना की मौत हो गई.

मृतका की बेटी साहिबा ने अपने पति गुलनवाज और उसके साथी मुस्तफा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस ने घटना में शामिल मुस्तफा को गिरफ्तार कर लिया है. मुख्य आरोपी गुलनवाज की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें गठित की गई हैं. जल्द आरोपी गुलनवाज को गिरफ्तार किया जायेगा. साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है.