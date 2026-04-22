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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुरादाबाद बेकरी संचालक की हत्या मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आरोपी जफर की संपत्ति कुर्क

मुरादाबाद बेकरी संचालक की हत्या मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आरोपी जफर की संपत्ति कुर्क

UP Crime: मुरादाबाद पुलिस ने शहर के मशहूर अल्वीना बेकरी के संचालक मोहम्मद असद की हत्या के मामले में फरार चल रहे हिस्ट्रीशीटर मोहम्मद जफर के घर की कुर्की कर ली है.

By : उबैदुर रहमान | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 22 Apr 2026 10:15 AM (IST)
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  • फरार हत्यारोपियों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित.

मुरादाबाद के फेमस अलवीना बेकरी के संचालक मोहम्मद असद (62) की सरेराह गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. बुलंदशहर में तैनात एडिशनल सिविल जज आसमा सुल्ताना के पिता और बेकरी संचालक मोहम्मद असद की हत्या करने वाले हिस्ट्रीशीटर मोहम्मद जफर के घर पुलिस ने कुर्की कर ली है.  फरार चल रहा हिस्ट्रीशीटर असद बेकरी संचालक मोहम्मद असद का सगा साला है. प्रॉपर्टी को लेकर चल रहे विवाद की वजह से उसने अपने सगे बहनोई की गोली मारकर हत्या कर दी थी.

यह घटना 27 फरवरी को नागफनी थाना क्षेत्र में देर शाम करीब 7 बजकर 30 मिनट पर हुई थी. घटना के समय मोहम्मद असद अपने छोटे साले डेनियल के साथ स्कूटी से तरावीह की नमाज पढ़ने जा रहे थे. तभी पीछे से बाइक पर आए जफर ने असद को पास से गोली मारी और फरार हो गया. इस मामले में परिजनों ने हिस्ट्रीशीटर जफर, उसके दो बेटों, दामाद और दोस्त के खिलाफ हत्या और हत्या की साजिश रचने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

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पुलिस ने आरोपियों के सिर पर रखा इनाम

पुलिस ने इस मामले में अभी तक जफर के दामाद और उसके एक दोस्त को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है. जबकि जफर और उसके दो बेटे अभी भी फरार हैं. पिछले दिनों एसएसपी सतपाल अंतिल ने फरार चल रहे हिस्ट्रीशीटर जफर और फरार उसके दोनों बेटों की गिरफ्तारी पर 25-25 हजार रुपए का पुरस्कार घोषित किया था. डीआईजी ने इसे बढ़ाकर 50-50 हजार रुपए कर दिया था. एसएसपी सतपाल अंतिल के निर्देश पर पुलिस की टीमें लगातार फरार आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर छापामारी कर रही हैं.

आरोपियों के जम्मू में छिपे होने की आशंका पर पुलिस टीमों ने वहां भी संभावित ठिकानों पर छापामारी की, लेकिन आरोपियों के बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लग सका. पुलिस ने इस बीच मंगलवार को नागफनी में हिस्ट्रीशीटर जफर के घर की कुर्की कर ली है. पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर के मकान को सील कर दिया है, जबकि उसके घर में मिले सामान को पुलिस ट्रैक्टर ट्रालियों में भरकर ले गई. पुलिस की कोशिश है कि फरार चल रहा जफर और उसके दोनों बेटे जल्द से जल्द पुलिस के हाथ लग जाएं. इसके लिए जफर के रिश्तेदारों और करीबियों पर भी पुलिस की नजरें हैं.

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Published at : 22 Apr 2026 10:15 AM (IST)
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