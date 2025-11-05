Moradabad: प्रेम संबंध में बाधा बन रहा था पति, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की हत्या

उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र में डेढ़ साल पहले हुई पल्लेदार कौशल की हत्या के मामले का खुलासा किया है. पुलिस ने हत्या की मुख्य साजिशकर्ता मृतक की पत्नी पिंकी, उसके प्रेमी सूरज और सहयोगी अजय उर्फ प्रमोद को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया.

पुलिस के अनुसार, यह हत्या बेवफाई और अवैध प्रेम संबंध का नतीजा निकली है. जून 2024 में कौशल की रहस्यमय परिस्थितियों में हत्या हुई थी. उस दौरान मामला ठंडे बस्ते में चला गया था, लेकिन क्राइम ब्रांच ने केस को दोबारा खंगाला तो हकीकत सामने आ गई.

मोहल्ले के युवक से था कौशल की पत्नी का प्रेम संबंध

पुलिस जांच में सामने आया कि, कौशल की अपनी पत्नी पिंकी से रिश्ते में कड़वाहट थी. पिंकी का उसके ही मोहल्ले के युवक सूरज के साथ प्रेम संबंध था. पति बार-बार पिंकी को सूरज से मिलने से रोकता था, जिससे दोनों के बीच झगड़े होने लगे.

इसी रंजिश और बेवफाई के कारण पिंकी ने अपने प्रेमी सूरज के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की साजिश रची. मृतक के पिता ने 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने मृतक की पत्नी पिंकी उसके प्रेमी सूरज और पल्लेदार अजय उर्फ प्रमोद को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया है.

पल्लेदारी का काम करता था कौशल

जानकारी के मुताबिक, कौशल कुमार मंडी समिति में पल्लेदारी का काम करता था. उसी आढ़त पर प्रमोद भी काम करता था, गाड़ी उतारने को लेकर कौशल और प्रमोद के बीच विवाद हो गया था, कौशल ने अपने भाई के साथ मिलकर प्रमोद की पिटाई कर दी थी और तो और प्रमोद को नौकरी से भी निकलवा दिया था.

प्रमोद पत्नी पिंकी और प्रेमी सूरज ने बनाई हत्या की योजना

इससे प्रमोद बेइज्जती महसूस कर रहा था और मौके की तलाश में था. प्रमोद को जानकारी हुई कि कौशल की पत्नी पिंकी का सूरज से प्रेम संबंध है और कौशल इन संबंधों में बाधा बन रहा था. दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन गया. इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए योजना बनाई. जिसमें मृतक की पत्नी पिंकी भी शामिल हो गई.

कौशल अपने मुनीम के कार्यक्रम में खाना बनाने गया था. उस दौरान कौशल ने अपनी पत्नी पिंकी को फोन कर बताया कि वह घर लौट रहा है, तो पिंकी ने तुरंत यह खबर अपने प्रेमी सूरज को दे दी. सूरज अपने साथी अजय के साथ रास्ते में घात लगाकर बैठा था. जैसे ही कौशल वहां पहुंचा, दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और मौके से भाग निकले.

पूछताछ में कौशल की पत्नी पिंकी ने स्वीकार किया जुर्म

हत्या के बाद पुलिस को शुरुआती जांच में कोई खास सुराग नहीं मिला था, लेकिन मोबाइल रिकॉर्ड्स और पिंकी की संदिग्ध गतिविधियों ने जांच का रुख बदल दिया. पूछताछ में पिंकी ने आखिरकार बेवफाई और हत्या की साजिश की बात स्वीकार कर ली. मुरादाबाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है.

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह का कहना है कि यह मामला जिसमें एक पत्नी ने अपने ही पति की जान ले ली. जाँच में ऐसे साक्ष्य निकल कर आये. इन आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है.